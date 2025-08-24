Asegura Guadalupe transparencia en gasto y orden financiero

Por: La Jornada Zacatecas •

El gasto ordenado y una administración transparente, permite al municipio de Guadalupe llevar a cabo obra pública prioritaria, cumplir con las obligaciones patronales y pagar deudas heredadas, así lo señaló el alcalde Pepe Saldívar.

El edil aseguró que en el actual gobierno se está dejando constancia de que no es necesario endeudar al pueblo de Guadalupe para atender a la ciudadanía, rehabilitar carreteras, construir espacios deportivos y realizar obras en beneficio de las y los guadalupenses.

Informó también que durante la administración 2013-2016 se pidió un empréstito, el cual junto con la falta de pagos al IMSS, al SAT y a proveedores, generó una deuda de más de 800 millones de pesos, la cual se sigue pagando y que no tenía razón de ser, pues solo bastaba con establecer orden financiero.

“Nos dejaron una deuda de 843 millones aproximadamente, prácticamente el presupuesto anual de Guadalupe, por eso insisto, se va a dejar constancia en esta administración donde se puede hacer obra prioritaria, pagar todas las contribuciones que le corresponden al municipio, no faltarle a la clase laboral y todavía pagar deudas heredadas.

“No había razón de ser para dejar de pagar lo que correspondía y sobre todo de pedir empréstitos, eso no tenía razón de ser, se está comprobando, se está demostrando y se va a dejar constancia de ello”, indicó.

Agregó que este ordenamiento en el gasto, ha permitido activar programas que benefician a la ciudadanía, tales como la rehabilitación de carreteras como Viboritas y la Cocinera; apoyos a productores del campo guadalupense; rehabilitación de parques y construcción de espacios deportivos, por mencionar algunos.

Finalmente destacó que los consejos consultivos ciudadanos, así como un manejo totalmente transparente de los procesos que involucran gasto público, han sido determinantes para mantener el orden financiero en el municipio.