Prioritario escuchar las necesidades de la población para traducirlos en iniciativas y atención: Geovanna Bañuelos

Por: La Jornada Zacatecas •

A un año de haber rendido protesta como senadora de la República de la LXVI Legislatura, Geovanna Bañuelos ha recorrido en dos ocasiones la totalidad del territorio del estado de Zacatecas. Desde Río Grande hasta Tlaltenango; de Concepción del Oro a Villanueva; de Jerez a Villa de Cos.

“Como zacatecana y como senadora, es un honor y una responsabilidad el poder estar con las mujeres, las personas de la tercera edad, los jóvenes y nuestra niñez. Es prioritario dialogar y escuchar sus anhelos y sus necesidades para traducirlos en atención e iniciativas”.

En este tiempo, Geovanna Bañuelos ha ayudado a más de 40 mil personas en beneficio de la economía familiar con materiales para el mejoramiento de la vivienda y productos nutricionales para los sectores de escasos recursos.

De acuerdo al equipo de comunicación de la Senadora Bañuelos, suman 11 mil personas las que han recibido subsidio de huevo, se han entregado 78 mil 624 litros de leche, mil 800 paquetes de láminas, 230 tinacos y 432 toneladas de cemento, más a la gestión ciudadana se ha brindado asesoría jurídica, atención migrante, orientación para el acceso de los programas del Bienestar, entre otros.

“Me encuentro trabajando desde el Senado de la República y de manera permanente en todos los rincones de mi estado con la finalidad de informar de mi quehacer parlamentario, escuchar a la ciudadanía, atender y ser gestora de sus necesidades”, destaca.

En el último año legislativo de septiembre de 2024 a la fecha, Geovanna Bañuelos ha presentado 48 iniciativas, 44 puntos de acuerdo y 46 intervenciones en tribuna con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, principalmente de los zacatecanos.

No obstante, de 2018 a 2025, Geovanna Bañuelos ha presentado un total de 320 iniciativas y 322 puntos de acuerdo, por lo que se ubica como una de las legisladoras más productivas de Zacatecas y del país.

“Como legisladora, he construido una agenda legislativa acorde a las necesidades y requerimientos de un marco normativo del México actual, tomando como punto de partida a las mujeres y la igualdad sustantiva, la migración, la protección de los derechos humanos, la garantía de los derechos laborales, la defensa a nuestros hermanas y hermanos migrantes, la educación inicial, la protección de la niñez, la justicia igualitaria, la seguridad y la erradicación de la violencia, la protección del medio ambiente, la atención integral de la salud, el derecho a una vivienda digna y la protección animal”, afirma la senadora por Zacatecas.

La líder del Partido del Trabajo reiteró que ha respaldado la agenda legislativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y desde el Senado de la República ha acompañado los esfuerzos y los objetivos primordiales que buscan consolidar la Cuarta Transformación.

“Es un orgullo pertenecer al movimiento que está transformando México y Zacatecas. Es un honor ser parte de la historia por lo que tengo la enorme responsabilidad de servir a mi estado y a mi gente”, concluye Geovanna Bañuelos.