Alcanza Morena 247 asambleas realizadas en Zacatecas

Por: La Jornada Zacatecas •

Más de mil ciudadanas y ciudadanos participaron en la segunda jornada de conformación de Comités Seccionales de Morena en Zacatecas.

Militantes de los diferentes barrios y colonias acudieron a la cita para dialogar sobre los retos que enfrenta el partido-movimiento, así como para elegir la presidencia y secretaría de cada uno de los 71 comités que tomaron protesta este domingo.

El presidente del Consejo Estatal, Rubén Flores Márquez, puntualizó que con este segundo día de actividades se alcanzó la cifra de 247 asambleas realizadas con la participación de más de 3 mil militantes.

“El ánimo de la gente es muy grande y eso nos llena de fuerza para seguir en la lucha por la transformación. Debemos recordar lo que nuestro líder Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum nos han enseñado: solamente el pueblo organizado puede salvar a la nación”, agregó.

Explicó que involucrarse en la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la sociedad, difundir actividades y logros de la 4T, distribuir el periódico Regeneración, impulsar la afiliación, la promoción y la defensa del voto, así como participar en los procesos internos del partido serán las labores de quienes han decidido militar en Morena.

Por último, comentó que se han validado 247 de 1 mil 779 comités seccionales y aprovechó para invitar a las y los militantes a que a través de las redes sociales “Morena Sí Zacatecas” conozcan los detalles de las siguientes asambleas dominicales.