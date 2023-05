Los museos comunitarios son el espejo donde los habitantes ven reflejada su vida cotidiana: Felipe de Jesús Gallegos Montes

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

El 18 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos; a iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM) esta celebración desde el año 1977 es un punto de encuentro entre estos recintos y las comunidades, buscando visualizar el papel que los museos tienen como medio de intercambio cultural.

A propósito de este tema, hablamos con Felipe Gallegos, el director del Museo Comunitario de Las Lajas, una comunidad perteneciente a Ojocaliente, Zacatecas, de donde es originario.

Comenzamos hablando del Día Internacional de los Museos y apenas menciono la fecha, Felipe dice: “Cada año se desarrolla un tema central y para este año 2023 el tema es ‘Museos, Sostenibilidad y Bienestar’, es por ello que en atención al papel que los museos desempeñan en la configuración y creación de futuros sostenibles, esta celebración desde el año 2020 apoya un conjunto de objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, retomando 3 objetivos en particular para este año”.

Jánea Estrada Lazarín: ¿Cuáles son esos objetivos, Felipe?

Felipe de Jesús Gallegos Montes: Objetivo 3: Salud y bienestar mundial, con respecto a la salud mental y el aislamiento social. Objetivo 13: Acción por el clima, que atañe a la implementación de medidas urgentes para combatir el cambio climático. Objetivo 15: La vida en la tierra, que busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

JEL: Generalmente cuando hablamos de museos pensamos en los que actualmente operan en las ciudades, pero también existen los que se crean en las comunidades como la tuya y otras más…

FJGM: En el ámbito museológico existen los museos comunitarios, que plantean un espacio creado por y para la comunidad, donde la participación comunitaria es el eje rector, al que se le suman el desarrollo local y territorial, como opción viable en la enseñanza de nuestro pasado y presente; estos espacios nos permiten crear e imaginar experiencias de gran valor, fortalecimiento de la identidad, autoconocimiento, y mejoramiento de la calidad de vida, a través, de la capacitación para enfrentar las necesidades diarias. En este sentido el museo se convierte en una herramienta que da voz a la comunidad y que propicia la participación activa no sólo como espectador sino como agente de desarrollo comunitario.

JEL: Hablas con mucha pasión y conocimiento de estos temas y por eso me gustaría que compartieras con nuestros lectores cómo fue que iniciaste en estas labores de gestión y promoción cultural, con esto de los museos comunitarios…

FJGM: Tengo 30 años de edad, nací y he pasado los años que tengo de vida en Las Lajas, una pequeña comunidad de Ojocaliente, Zacatecas, desde muy pequeño fui muy participativo en los asuntos de la comunidad, todo aquello que implicara hablar bien y promover Las Lajas, ahí andaba yo; aunque he de reconocer que desde pequeño he sido muy introvertido, ahora recuerdo esos tiempos y me doy cuenta que cuando se tiene pasión y cariño por nuestra tierra las adversidades son superadas, en este caso mi timidez.

Creo que todos nacemos con una misión y aunque en su momento tomemos otros caminos siempre retomaremos los que nos corresponden, el papel de mi madre ha sido fundamental, vivir en Las Lajas y el cariño que le tengo a este pueblo es gracias a ella, pues nos enseñó a mis tres hermanos y a mí que siempre hay que hacer las cosas con pasión, dedicación y sin buscar recibir algo a cambio cuando se trata de ayudar a quien lo necesita; por ella me formé como gestor, recuerdo las muchas veces en las que gestionó cosas para la comunidad, para personas que lo necesitaban, asuntos de la escuela primaria, del templo, etc., esto de la gestión se le da muy bien.

Estudié la preparatoria en Ojocaliente, en el CBTA 88; éramos tres compañeros de Las Lajas que nos fuimos a la aventura, y lo digo así porque en aquel entonces no había transporte, y después de muchos años éramos los únicos estudiantes que habíamos decidido entrar a la preparatoria, algunos días viajamos en bicicleta, otros más, nuestras familias nos trasladaban, también caminamos a la vecina comunidad donde sí había transporte para quienes estudiábamos; tiempo después aumentó el número de estudiantes y así también una corrida de la combi para llevar estudiantes por la mañana.

Luego estudié psicología en la UAZ en el campus de Ojocaliente; fue difícil elegir la licenciatura, tenía muchas opciones, Turismo, Antropología, Diseño Gráfico, Historia… en el transcurso de la licenciatura continué con esa pasión que tengo por promover Las Lajas, así que en el 2015 en compañía de algunos habitantes de la comunidad iniciamos con el proyecto por abrir el Museo Comunitario Las Lajas y el 30 de marzo de ese año por fin abrió sus puertas; desde entonces me asumí como gestor y promotor cultural, ahí estaba yo en el camino que me habría de conducir a lo que siempre soñé para mi comunidad; terminé la licenciatura y decidí dedicar mi tiempo al museo, a través de éste aprendí cerámica y a tejer fibras naturales, actividades que hasta el día de hoy me sostienen económicamente y que me dan la oportunidad de estar al pendiente de ese espacio cultural; ahí mismo también retomé un camino que de pequeño me llamaba la atención, mis tíos abuelos eran alfareros y aunque no aprendí de ellos el oficio, sí creo que me lo heredaron.

JEL: Háblanos más de Las Lajas y de su museo comunitario…

FGJM: Las Lajas es una pequeña comunidad, apenas tendrá 500 habitantes, y por vivir aquí conozco sus necesidades y carencias, sus fortalezas y oportunidades de desarrollo; hoy puedo decir que el museo la posicionó en el mapa, porque a pesar de estar muy cerca de la capital, otros municipios y cabecera municipal siempre estuvo relegada, y así también se concebían los habitantes, no se tenía un espacio de encuentro ni tampoco arraigo por esta tierra, mucho menos algo que nos diera identidad, el Museo Comunitario Las Lajas lo ha logrado.

El 30 de marzo de 2015 el museo abrió sus puertas en lo que antiguamente fuera la casa del maestro; su temática principal fue sobre la gastronomía rural. La apertura fue coordinada por algunos habitantes, entre ellos, Lucía Gallegos, Jesús Ramírez, Yesenia Flores, Noelia Montes, Guadalupe Ramírez y Felipe Gallegos con apoyo de muchas personas más, de los maestros de la escuela primaria y sus alumnos; actualmente existen dos grupos de amigos del museo, uno de adultos y otro de niños.

Sus acervos están conformados por piezas en su mayoría donadas por los habitantes, con piezas de la vida cotidiana, agricultura, arte popular y gastronomía rural. Desde el momento en que abrió sus puertas este espacio no sólo ha cumplido una función contemplativa, sino que se ha convertido en un centro cultural y punto de encuentro para las familias; se han realizado muestras gastronómicas y registro de recetas, más de una treintena de exposiciones temporales de muchas temáticas, talleres de capacitación en coordinación con instituciones gubernamentales, de cerámica, fibras naturales, cine con niños, ha recibido obras de teatro; es sede del Festival Cultural Las Lajas, en marzo; del Festival de la Memoria Histórica, en mayo; y del Festival Cultural Ánimas del Semidesierto, en noviembre.

Su operación se da gracias a la generosidad de muchas personas que hacen aportaciones en efectivo, mano de obra, etc., según sea el caso; pero, sobre todo, a la creatividad de quienes coordinan el espacio; asimismo, somos afortunados en contar con el acompañamiento de instituciones gubernamentales que nos han brindado apoyo, como el Instituto Zacatecano de Cultura, el Programa Alas y Raíces Zacatecas con quienes hemos hecho un excelente equipo; debo destacar el respeto que estas instituciones han tenido con la libertad y autonomía que el Museo Comunitario Las Lajas, un espacio independiente creado por y para la comunidad desde sus orígenes.

JEL: Los museos comunitarios en el Estado estaban asociados en una red y de ésta se desprendió otra, que es la que actualmente tú coordinas, ¿nos puedes hablar de eso, de las labores que se realizan en esta nueva asociación?

FJGM: Desde hace muchos años, casi desde los orígenes de los museos comunitarios en Zacatecas, éstos se agruparon como asociación civil; sin embargo, en el 2022 entró en crisis haciendo que los museos comunitarios se agruparan en dos redes. Hay que destacar que, a pesar de ello, los objetivos primigenios siguen siendo los mismos por los que ambas redes están trabajando, cada una de ellas desde sus propias visiones y oportunidades de desarrollo, considero que esta sacudida nos hizo ver y analizar dónde y qué estábamos haciendo o dejando de hacer cada uno por nuestros museos. La Red Estatal Museos de Zacatecas que me honro en representar ha emprendido su camino analizando y reflexionando la tarea que los museos comunitarios tienen hacia la sociedad, y con base a ello nuestras acciones van encaminadas en fortalecer la estructura interna de cada recinto, conocer sus fortalezas y debilidades, y tejer lazos de unión y apoyo entre nosotros mismos, instituciones gubernamentales e iniciativas privadas.

JEL: ¿Cuántos museos comunitarios existen en Zacatecas?

FJGM: En Zacatecas existe un gran número de museos comunitarios, sin que se tenga hasta el momento una cifra correcta del número total; sin embargo, podemos decir que estos superan la treintena, algunos de ellos con trayectoria mayor a los 20 años, tal es el caso de “El Niño Minero” en Vetagrande, con 29 años; el “Maestra Mary Canizales”, en Trancoso, con 25 años; el “Profr. Arturo Reyes Viramontes”, en Jalpa, con 25 años; el “Ecoparque Zóquite”, en Zóquite, Guadalupe, próximo a cumplir 20 años; el “Tlaltenapa”, en Tlaltenango, con 17 años; y “Las Lajas” en Las Lajas, Ojocaliente, con 8 años, sólo por mencionar algunos de ellos.

JEL: Desde tu punto de vista, a qué más contribuye un museo comunitario, además del propósito de exhibición de piezas… ¿cuál es la función de este tipo de recintos más allá de guardar y exhibir objetos?

FJGM: Los museos comunitarios son el espejo donde los habitantes ven reflejada su vida cotidiana y al verse ahí se desarrollan muchas cuestiones en los habitantes, cambian su perspectiva del lugar donde viven y refuerzan ese cariño por su tierra, generan identidad y arraigo, y en muchos de los casos contribuyen al desarrollo económico, son un punto de encuentro que entrelaza la unión entre las familias.

JEL: ¿Qué actividades tienen planeadas para este 18 de mayo?

FJGM: Se han programado diversas actividades en torno a la temática central de este año por lo que los habitantes podrán ser partícipes de rutas interpretativas, visitas guiadas, talleres, exposiciones temporales, conferencias, proyección de cortometrajes y documentales, así como jornadas de cuidado del entorno, también sobre bienestar.

JEL: Decías en un inicio que el tema central para celebrar el Día Internacional de los Museos este año es “Museos, sostenibilidad y bienestar”. A manera de conclusión dinos cuáles son tus reflexiones al respecto.

FJGM: El tema de este año es muy importante porque empata perfectamente con la labor que los museos comunitarios tienen, estos recintos no sólo son sus cuatro paredes, su injerencia va más allá, los poblados donde éstos se ubican definitivamente han tenido desarrollo en muchos aspectos, al ser un punto de encuentro han contribuido a que los habitantes se conozcan entre sí y conozcan también su entorno y territorio, por lo que redunda en la formación de entornos de paz y bienestar.

