Morena en Zacatecas simula apoyo a mujeres

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Nuevamente las comisiones unidades de Justicia, Igualdad de Género y Salud de la 64 Legislatura se vieron impedidas de sesionar debido al vacío que hicieron en la reunión diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para dictaminar la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto.

Las diputadas y diputados faltistas fueron Gabriela Basurto Ávila y María del Refugio Ávalos Márquez, Jehú Edui Salas Dávila del PRI; Karla Dejanira Valdez Espinoza y José Guadalupe Correa del PAN; y la diputada y presidenta estatal de Morena, Roxana Muñoz y su compañero de bancada Ernesto González Romo de Morena. Mientras que los que sí asistieron fueron los diputados José Juan Mendoza Maldonado y Gerardo Pinedo del PRD, Ana Luisa del Muro y Xerardo Ramírez Muñoz del PT, Priscila Benítez Sánchez de Nueva Alianza e Imelda Mauricio, de Morena.

El diputado José Juan Mendoza Maldonado, en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, solicitó que se siente como antecedente que la Comisión de Salud, que preside la panista Karla Valdez Espinoza, es la tercera vez que se le cita y no asiste, por lo que solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Enrique Laviada Cirerol, se valore el turno que se dio a dicha comisión para que se ocupara del tema, pues no ha mostrado interés.

Por su parte, el diputado José Xerardo Ramírez Muñoz señaló que es una obligación de los diputados y diputadas de asistir a sesionar, porque ya hay un recurso de amparo por parte de colectivo feminista y sería muy lamentable, dijo, que el Poder Judicial obligue a los diputados y diputadas a hacer su trabajo. “Aquí se trata de venir a debatir un tema en donde la mayoría votará si es en un sentido o en otro, pero sería muy lamentable que un juez obligara a los diputados para que vengan a hacer su trabajo y que tengan un plazo para hacer la chamba”.

En ese mismo sentido coincidió Mendoza Maldonado, quien calificó también como “lamentable y penoso” que la Legislatura sufriera un revés jurídico y les corrigiera la plana el Poder Judicial Federal. “Soy optimista en que este tema se va a debatir en un ambiente de tolerancia, respeto y deliberación parlamentaria”, dijo.

En su turno, el diputado Enrique Laviada señaló que pedirá al presidente de la mesa directiva para que se tome la decisión que corresponda en cuanto a la Comisión de Salud. Asimismo, aprovechó para aclarar que ante la solicitud de ciudadanos de que se lleve a parlamento abierto es importante porque el Congreso debe estar disponible para todas las opiniones que puedan existir, sin embargo, dijo, la Comisión de Parlamento Abierto no dictamina, sino que acompaña el proceso legislativo, del modo que este que se encuentra en marcha debe continuar y concluir para llegar al Pleno y que se vote ahí.

Ya en la sesión en el Pleno, a la que sí acudieron los faltistas, el diputado Xerardo Ramírez insistió en el apartado de Asunto Generales en el llamado a los diputados a sesionar, mientras que la diputada Maribel Galván, presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto, reiteró la aclaración de Laviada Cirerol en que dicha comisión en ningún momento sea la que dictaminará, sino que, en el marco del respeto y civilidad, buscará que todas las voces sean escuchadas.

Cuestionan en redes sociales al diputado Ernesto González Romo

En redes sociales, activistas cuestionaron la actitud del diputado de Morena, Ernesto González Romo, por su postura fijada y por no acudir a sesionar, como es su trabajo. En una publicación, el activista del colectivo “Universidad a las calles”, Eduardo Goitia publicó: “Así van sacando el cobre, otro diputado con posturas conservadoras y discurso progresista. Lamentable Ernesto González Romo”, mientras que la integrante del Movimiento Feminista de Zacatecas, Emilia Pesci Delgado, cuestionó etiquetando al legislador “¿No vas a ir a la sesión de comisiones unidas, diputado Ernesto González Romo?”.

A estas publicaciones le siguieron una cascada de comentarios en la misma línea. “Ernesto González Romo. Qué decepción que a pesar del momento histórico que estamos viviendo, de la gran oportunidad que tenemos en este gobierno de izquierda, para poder incidir y llevar la agenda de las mujeres al gobierno, algunos representantes de Morena, no se comprometan, con la agenda de la 4T. Urge que se apropien de la ideología, ética, y principios del partido” escribió una usuaria.

“Ernesto González Romo maldita hipocresía la suya, es un asco tener representantes con tan poco compromiso por el trabajo por el que se le paga y muy bien, en las urnas nos veremos”; “Por más que le den largas y quieran hacerse patos la despenalización del aborto es mandato constitucional. Qué tristeza la cobardía y la incongruencia de nuestros legisladores. Es ley, aunque no le guste”, estos fueron algunos comentarios a la respuesta del diputado señalado que respondió a Emilia Pesci que no iría a sesionar porque “quiero que el asunto se trate en Parlamento Abierto”.

“Respeto tu opinión amigo, pero no voy a fijar postura ni a favor ni en contra hasta escuchar a los especialistas y las experiencias de otros estados. No puedo renunciar a mi derecho a pensar y en un tema tan complejo voy a tomar una decisión informada. Saludos y aquí andamos”, le contestó también a Eduardo Goitia, a lo que usuarios respondieron “Ernesto González Romo no estás ahí para legislar según tú conciencia mi estimado, estás para legislar en pro del pueblo, eres un representante popular, no personal”.