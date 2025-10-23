Participa Zacatecas en la Reunión Interestatal de Seguridad de Jalisco

Por: La Jornada Zacatecas •

Con el propósito de fortalecer la coordinación entre entidades y delinear estrategias conjuntas que contribuyan a la pacificación, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, participó en la Reunión Interestatal de Seguridad, celebrada en el estado de Jalisco.

El mandatario destacó que se tuvo una serie de acuerdos para fortalecer la seguridad, y refrendó que en Zacatecas “vamos bien y vamos por el camino correcto”.

La sesión de seguridad tuvo como anfitrión al mandatario de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro; con la participación de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Guanajuato, Libia Denisse García; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el Comandante interino de la V Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez; el comandante interino de la XII Región Militar, José Francisco Terán Valle, y el representante del Gobierno de Michoacán.

Este encuentro tuvo como objetivo central diseñar políticas comunes para el combate a la delincuencia y la pacificación de la región centro-occidente del país.

Las y los gobernadores coincidieron en la necesidad de cerrar filas frente a los retos compartidos en materia de seguridad, como el combate al crimen organizado, el tráfico de armas, los homicidios dolosos y la extorsión, para proteger a la ciudadanía y dar pasos concretos hacia la pacificación del país.

Este tipo de reuniones se han consolidado como un mecanismo efectivo para el diseño de políticas públicas regionales, en los que se ha privilegiado la coordinación, más allá de diferencias partidistas, lo que prioriza la seguridad y bienestar de la población.

Las mesas de trabajo se han caracterizado por el establecimiento de acuerdos operativos, el intercambio de información estratégica y la definición de rutas para atender fenómenos delictivos que trascienden los límites estatales.

En el caso de Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila destacó los resultados derivados de esta colaboración interestatal, que han comenzado a reflejarse en la disminución de delitos de alto impacto, con lo que se espera consolidar la pacificación.

El estado ha registrado una reducción sostenida en homicidios dolosos durante los últimos 18 meses, así como una mayor capacidad de respuesta en zonas de conflicto como los límites con Jalisco, Durango y San Luis Potosí.

Este desempeño ha sido posible gracias al trabajo coordinado con fuerzas federales y estatales, así como a la implementación de estrategias focalizadas como el blindaje de carreteras, la vigilancia de zonas rurales y urbanas prioritarias, y la atención integral a las causas sociales de la violencia.