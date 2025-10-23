Instalan mesas de trabajo en BUAZ para revisar movimientos irregulares

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Representantes de la administración central de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) iniciaron las mesas de trabajo para revisar las 491 bases y movimientos de nómina irregulares y, de acuerdo con la propuesta aceptada, el proceso terminará este viernes.

El sindicato había entregado una contrapropuesta a la Rectoría para revisar esta situación con mayor agilidad, de manera que se programaron reuniones para atener la problemática en cada una de las unidades académicas.

Mientras tanto, el paro laboral continuó en la mayoría de las unidades académicas y solo en Medicina los docentes han convocado a seguir con las clases de manera virtual, además de que las prácticas e internados tampoco se suspendieron.

Este miércoles, la delegación del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) se sumó a la inconformidad de la que ya se han pronunciado en el resto de las unidades académicas.

En su comunicado, refrendaron su rechazo a contrataciones y movimientos unilaterales de parte de la administración central, y que se elabore una propuesta de reparación de daños a personal afectado.

“La delegación del CASE del SPAUAZ manifiesta rechazo absoluto a las contrataciones, basificaciones, incrementos y cambios de nivel/adscripción unilaterales realizados por la administración, por ser contrarios a los procedimientos pactados y por lesionar derechos de las y los académicos del CASE”.

Además, esta delegación señaló que la minuta patronal recientemente presentada no es aceptable porque es ambigua, pretende remitir la solución a la Comisión Mixta sin criterios claros, y no define qué entiende por “trato igualitario” ni cómo se reparará cada caso.

Además, refiere que la propuesta de la Rectoría no ofrece fechas ciertas ni evidencias documentales de cumplimiento, por lo que la delegación del CASE presentará un listado nominal de docentes lesionados del CASE, con: situación actual, afectación específica y reparación solicitada.

También presentará un listado de beneficiados por movimientos unilaterales (excluidos de toda reparación) para evitar duplicidades o abusos, de manera que en este no se contemplará a quienes ya fueron favorecido o quienes gestione por fuera de la delegación sindical.

El paro laboral todavía se mantiene con carácter indefinido, a la espera de que se revisen y haya resarcimiento a los daños que esas asignaciones de base y movimientos de nómina provocaron.