Beneficiarán hasta a 260 mil estudiantes con útiles escolares

Por: ALEJANDRA CABRAL

La secretaria de Desarrollo Social, Bennelly Hernández Ruedas, anunció que este año el programa de Útiles Escolares Gratuitos llegará a los 260 mil estudiantes de primaria y secundaria en Zacatecas, lo que representa la cobertura del 100 por ciento de la matrícula en educación primaria y secundaria; con una inversión que asciende a 85 millones de pesos y la distribución prevista a partir del 1 de septiembre, durante las dos primeras semanas del ciclo escolar.

Hernández Ruedas subrayó que, a diferencia de ediciones pasadas, la entrega se hará directamente en las casi tres mil escuelas del estado, con el objetivo de evitar gastos de traslado a las familias. “El gobernador nos ha instruido llegar hasta cada plantel para que ningún padre o madre tenga que gastar en transportarse a recoger los útiles”, explicó.

Para ello se habilitaron bodegas en los 58 municipios y se especificó que la empresa adjudicada deberá llevar los paquetes hasta ese punto, desde donde la Secretaría de Educación se encargará de la distribución a cada plantel.

El rediseño logístico responde también a las observaciones del Órgano Interno de Control, ya que en 2023 alrededor del 15 por ciento de los paquetes no fueron recogidos y debieron ser reintegrados y reasignados.

Para subsanar esa área de oportunidad, este año se implementará una aplicación digital que registrará entradas y salidas de almacenes, con control mediante códigos QR al momento de la entrega. Los coordinadores regionales tendrán la responsabilidad de garantizar la trazabilidad de los insumos, lo que permitirá dar mayor certeza y transparencia; detalló la secretaria.

Bennelly Hernández aseguró que los paquetes están adaptados a cada grado escolar y han mantenido estándares de calidad desde la primera edición. Para los grados de primaria se incluyen cuadernos, lápices, colores, borradores y sacapuntas, mientras que en secundaria se añaden más cuadernos, plumas, juegos geométricos y otros artículos.

Señaló que muchos docentes esperan a recibir estos materiales para no duplicar gastos a las familias, y que la entrega se coordina con el programa de mochilas escolares.

La secretaria defendió la universalidad del programa afirmando que “los derechos son para todas y para todos; y desde ese principio es que nosotros proponemos el que sea un derecho constitucional. […] Estamos hablando de que es un beneficio directo a la economía familiar”.

Aseguró que los indicadores sociales confirman la pertinencia de esta estrategia: entre 2021 y 2024, los índices de pobreza en Zacatecas disminuyeron nueve puntos, y el rezago educativo también mostró una reducción histórica.

Hernández Ruedas reiteró que las familias deben evitar compras anticipadas, pues el programa busca precisamente reducir los gastos escolares de inicio de ciclo.

Para concluir, la secretaria adelantó que la próxima semana se dará a conocer la plataforma digital creada por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), donde se podrá consultar el calendario de entregas y descargar comprobantes de registro.

“Queremos que este programa sea exitoso no solo en cobertura, sino también en rendición de cuentas y transparencia”, dijo, al añadir que el programa Educación para el Bienestar será uno de los logros a destacar en el próximo informe de gobierno de David Monreal Ávila, el 8 de septiembre.