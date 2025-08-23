Inauguran Feria Nacional del Libro Zacatecas 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

Este jueves dio inicio la Feria Nacional del Libro Zacatecas (Fenaliz) 2025, que en su primer día reunió a autoridades culturales, escritores, lectores y familias en torno a la palabra escrita, así como a 50 casas editoriales del país, instaladas en 66 stand del pabellón situado en el corazón de la capital zacatecana.

El acto inaugural estuvo encabezado por María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC), quien destacó la importancia de este encuentro literario como un espacio para el fomento a la lectura y el reconocimiento a quienes han contribuido al fortalecimiento de la vida cultural del estado.

Acompañada por Eduardo Emiliano Campech y Carmina Miranda, hijo y madre del escritor Eduardo Campech, homenajeado en esta edición; Sofía Trejo, coordinadora nacional de Salas de Lectura y Antonio Alonso González, representante de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), la funcionaria dio por inauguradas las actividades.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Eduardo Campech, bajo el título “Un legado memorioso”. En este encuentro, celebrado también en la Plaza de Armas, los escritores Darío Andrade, Jánea Estrada y Simitrio Quezada evocaron la trayectoria y aportaciones del autor zacatecano, cuyo trabajo permanece como una huella entrañable en la literatura y la promoción de la lectura.

Como parte del Programa Nacional de Salas de Lectura, fueron inauguradas las Jornadas del Fomento a la Lectura, un espacio que busca fortalecer la formación de mediadores y promover el encuentro con nuevas generaciones de lectores.

La jornada tuvo también la presentación editorial de “Gallo, el planeta estalla”, obra de poesía infantil escrita por Lázaro Izael y publicada por el Fondo de Cultura Económica (FCE). El libro fue comentado por Diana Isis y David Castañeda, con la moderación de Elsa Guízar, en un diálogo que permitió descubrir la riqueza imaginativa de la obra y su invitación al juego de las palabras para el público infantil.