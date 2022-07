Adán Augusto López tiene el perfil ideal para continuar con el proyecto de la 4T: Bernáldez

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación, tiene el perfil ideal para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación y, por ende, para ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República, afirmó Enrique Eduardo Bernáldez Rayas, promotor en Zacatecas de esta propuesta política.

Consideró que la persona más cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente el secretario de Gobernación, pues lo ha acompañado durante toda su trayectoria política, incluso en el momento en que se decía que no tenía oportunidad de llegar a ser presidente.

Entonces, “creemos que la persona más cercana al presidente es quien tiene la sensibilidad y sabe lo que está pasando en el país. En este momento es el encargado de toda la seguridad nacional, conoce la problemática, tiene experiencia y capacidad”, expresó.

Por tanto, aseguró que ese es el mejor perfil para suceder la Presidencia y, sobre todo, para que siga adelante la Cuarta Transformación, ya que “es una persona sana, que no se mete en escándalos y que es respetuoso de las instituciones”.

Además, Bernáldez Rayas dijo que López Hernández es una persona cuidadosa en su actuar y no es de escándalos, “contrario a la doctora Claudia Sheinbaum que ha tenido varios escándalos en temas de contratos, y Marcelo Ebrard en el tema del metro. Creo que, en ese sentido, Adán Augusto tiene una trayectoria firme que no ha perjudicado al presidente ni lo ha metido en problemas”.

Comentó que en este momento hay estabilidad económica y se han cumplido con los proyectos que se prometieron en campaña, de forma que es necesario que haya continuidad y para ello se debe elegir a quien tiene esa cercanía con el presidente y quien conoce el proceso de trasformación como lo es Adrián Augusto.

“Para tener la continuidad de este México que se está construyendo, que lo dejaron destrozado y hecho añicos, creo que don Augusto es una opción muy importante. Creo que necesitamos otro López para que esto siga avanzando”, agregó.

Asimismo, Bernáldez Rayas aseguró que Adrián Augusto “se va ganar el corazón de los zacatecanos” por su manera de actuar y por conducirse como una persona sensible y sensata, por lo que se espera que en las próximas semanas visite Zacatecas y, de esa forma, que la gente lo conozca.

Por último, señaló que todavía no son los tiempos para trabajar en una estructura política de manera que en este momento solo han confluido simpatizantes y promotores para apoyar este proyecto que tiene la intención de dar continuidad a la Cuarta Transformación.