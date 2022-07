Salvaguardar los bienes naturales del país, fundamental para no perder por completo la soberanía: historiador

Por: KAREN GARCÍA •

Según el historiador zacatecano, José Eduardo Jacobo Bernal, tiene una gran importancia revisar históricamente cómo se han dado las relaciones internacionales o relaciones diplomáticas que interfieren o impactan entre la política nacional con las políticas extranjeras.

Es fundamental agregar que, desde inicios de la Independencia, estas relaciones se logran porque Agustín de Iturbide y un grupo de la élite novohispana decidieron cortar lazos con España, porque en ese momento el país ibérico se había vuelto más liberal y democrático que Nueva España.

Por otra parte, durante la Revolución, Venustiano Carranza se aprovechó de que Alemania le había mandado un telegrama donde le ofrecía a México su apoyo para recuperar Texas.

“El asunto de fondo que yo veo acá, tiene que ver con que los tratados, los acuerdos internacionales, la inversión extranjera, va en dos sentidos tiene que ver con proteger intereses de una élite en particular o buscar el desarrollo nacional”, opina el investigador.

Asimismo, ha habido decisiones polémicas a lo largo de la historia, porque también se debe recordar la situación de Lázaro Cárdenas cuando decidió abrir las puertas a los españoles, hubo un amplio sector de la derecha mexicana que criticaba mucho la llegada de los españoles y decía “nos iban a quitar el trabajo a los mexicanos”, “primero se tendría que apoyar a los mexicanos en lugar de abrir las puertas a los españoles”, etcétera.

“Finalmente sabemos que la llegada de los españoles tuvo un impulso importante no sólo en el sector intelectual, sino también en la industria para México” asegura.

Es importante tener en cuenta, asegura, que hay que salvaguardar ciertos productos de la industria extranjera, como los recursos naturales, que son importantes. Ahí hay un área de oportunidad, pero defender a la inversión extranjera de la globalización de las transnacionales resulta un reto bastante complicado en un mundo como en el que vivimos

“Es necesario modificar o agregarle al neoliberalismo en el que vivimos, ingredientes de nacionalismo. Ya que hoy el nacionalismo se está desdibujando en muchos lados y eso nos puede llevar a otra crisis. Salvaguardar los bienes naturales, recursos nacionales del país es fundamental para no perder por completo la soberanía”.

“Las trasnacionales no tienen patria, velan sólo por sus intereses económicos, pero el objetivo de los gobiernos debe ser velar por el bien nacional”, concluyó.