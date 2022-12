Promete Godezac a migrantes que su retorno a la entidad será seguro

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

La secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, dijo a la comunidad migrante que en su paso por Zacatecas se sientan seguros, porque se reforzarán todas las medidas existentes y se implementarán unas nuevas para mayor seguridad en su traslado y puedan compartir estas fechas con sus familias en las mejores condiciones de tranquilidad, pues el Estado Mexicano está brindando todo el apoyo necesario para esta temporada como es la llegada de más elementos de la Guardia Nacional.

Así lo dijo en conferencia de prensa en la que se tocó el tema del operativo del programa Héroes Paisanos y en la que anunció un reforzamiento de la vigilancia con la llegada de 140 elementos más de la Guardia Nacional que se sumarán a los más de 300 y que estarán destinados únicamente a la vigilancia de las carreteras y el operativo Carrusel, con el que se acompaña a las caravanas migrantes en su llegada a municipios y estados, y en el regreso a sus hogares en Estados Unidos.

Esta conferencia, dijo Pinedo Morales, se hace necesaria justamente por la época en que zacatecanas y zacatecanos regresan a sus comunidades, pero también para otros utilizan las carreteras de la entidad para llegar a otros estados y se hace necesario el acompañamiento total de las autoridades y en este contexto, dijo, es que se enmarca el programa federal del Operativo Héroes Paisanos, para el cual, el gobernador del estado, David Monreal Ávila ha instruido aumentar las acciones para que el paso de los migrantes sea más seguró.

En ese sentido y luego de evaluar el operativo en una primera semana y de detectar aspectos a mejorar se ha tomado la decisión de los efectivos de la Guardia Nacional que estarán cuidando las carreteras, así también como del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami).

En su momento, el titular de Sezami, Iván Reyes Millán, explicó que el programa, el cual cambió de imagen y nombre por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo crear políticas, estrategias y acciones preventivas de asistencia orientada para asegurar que el ingreso y salida de los mexicanos residentes en Estados Unidos se lleve a cabo con respeto a sus derechos, así como con el conocimiento de sus obligaciones.

En este programa participan el INM, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la del Zacatecano Migrante, además de otras asociaciones como Ángeles Verdes quienes son también un factor importante en el apoyo a la comunidad migrante.

El operativo de invierno, detalló Reyes Millán inició el pasado 29 de noviembre y concluirá el próximo 30 de diciembre, y para esta ocasión, se cuenta con 18 observadores que son la primera instancia de apoyo y están distribuidos en ocho puntos de información, además de que hay un paradero de descanso en la Unirse de Río Grande. Y en lo que respecta a las caravanas, precisó que no sólo tienen como objetivo acompañar en los temas de seguridad, sino que implica también todo el apoyo en temas logísticos y de gestiones para ingresar al país.

Esta última información, detalló el funcionario, se comenzó a difundir en el sitio web de la Sezami en el que además hay infografías y números de contacto, y es donde además se pueden registrar también los migrantes que deseen viajar en la caravana. Asimismo, informó que hay un WhatsApp disponible (492 117 68 91) en el que pueden pedir toda la información necesaria sobre el operativo.

Entre los resultados de esta caravana, el secretario del Zacatecano Migrante informó que se agruparon mil 300 personas en cerca de 200 vehículos cuyo destino fue el de 17 municipios del estado y otros siete estados que se sumaron, para los que también se pidió el apoyo para que pudieran llegar a su destino de manera segura.

No obstante, señaló que el gobernador pidió que se hiciera un reforzamiento del programa y para ello se implementará la presencia y el reconocimiento aéreo de 8 de la mañana a 11 de la noche y sobre todo en algunos puntos rojos. Asimismo, se reforzará el operativo carrusel de la Guardia Nacional, quienes hacen acompañamiento a quiénes así lo solicita y que ha sido muy importante para la comunidad migrante y que se implementará también para el regreso a sus hogares en los días 6, 7 y 8 de enero.

Migrantes asaltados no aceptaron el acompañamiento ni esperar la caravana

Luego de que el pasado sábado migrantes originarios del estado de Guanajuato fueron asaltados y despojados de sus pertenencias sobre la carretera federal 45, el Capitán Dorilyan Pavel Orozco Montejo, primer subinspector coordinador de la Compañía de Seguridad a Vías de Comunicación de la Guardia Nacional en Zacatecas, refirió que el operativo carrusel que se ha adaptado para el acompañamiento y traslado seguro de los visitantes no es obligatorio y hay paisanos que no desean integrarse a las caravanas y esto fue lo que sucedió, que los afectados no se quisieron agrupar y fueron víctimas de ese incidente.

En tanto, Carolina Gálvez de Ávila, enlace del Programa Héroes Paisanos del INM en el estado, explicó que dado que los observadores recibieron información y sugerencias de los puntos a reforzar por parte de los migrantes del 29 de noviembre al 10 de diciembre, se decidieron a reforzar varios puntos rojos de la carretera federal 54, situación que mejoró, ya que las quejas de falta de seguridad bajaron, no obstante se desatendió la 45 que fue en la que ocurrió el incidente.

Debido a esta situación, informó que en coordinación con la Guardia Nacional se reforzará el operativo y la cantidad de observadores pasará de 18 a 25. No obstante, dijo que es importante que todos los paisanos esperen a que se agrupe un número considerable de coches para que se logre el operativo carrusel, la espera puede ir de 40 minutos a una hora, aunque lamentó que muchos no aceptan.