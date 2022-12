La 64 Legislatura aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Diputados y diputadas de la 64 Legislatura, aprobaron con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, la cual considera lo que habrá de recaudar la administración pública estatal por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios y asignaciones, entre otros, y que se prevé sean por el orden de 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos.

En el dictamen emitido en sentido positivo por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 64 Legislatura, los diputados señalaron estar convencidos de que las condiciones vigentes y las que se prevén para el próximo año, generan un optimismo que no debe propiciar el conformismo; en ese sentido, consideraron que la iniciativa formulada por el Gobernador del Estado es acorde con el panorama económico nacional, toda vez que se prevé un incremento razonable en los ingresos estatales, de aproximadamente un 9 por ciento, en comparación con los considerados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

Asimismo, consideraron que la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023 es congruente tanto con el Plan Estatal de Desarrollo como con la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022, documentos que, en conjunto integran, la planeación estratégica de la entidad.

De igual forma, la comisión dictaminadora coincidió con la Secretaría de Finanzas en el sentido de que se trata de un balance presupuestario sostenible de efecto nulo, en tanto que la iniciativa que se dictamina es el ordenamiento jurídico que contiene las fuentes de ingresos, sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una, incluyendo, además, los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

La iniciativa está integrada por 41 artículos dispositivos, distribuidos en 7 capítulos y 10 artículos transitorios. Asimismo, se destacó que no se propone la creación de nuevas contribuciones y se establecen con claridad los beneficios y estímulos fiscales, cuyo objetivo es propiciar el pago puntual y oportuno de las contribuciones, lo que sin duda, señalaron, es acorde con los esfuerzos para consolidar la recuperación de la economía local.

En la discusión en lo particular del dictamen, el diputado Ernesto González Romo propuso una reserva en el artículo 13, que establece que las personas que hayan puesto un amparo a alguno de los impuestos no sean objeto de los descuentos o de los estímulos fiscales, es decir, según el legislador, de la forma en que está redactado se orilla a los contribuyentes a que no opten por un medio de defensa vulnerando además su derecho a la justicia.

Por tanto, se propuso que la redacción se modifique y señale que personas físicas o morales que solicitan alguno de los beneficios fiscales o subsidios contenidos en esta Ley y que hubieran interpuesto el mecanismo de defensa en contra de un impuesto, podrán gozar de dichos beneficios sin restricción alguna y con ello garantizar el derecho a la justicia. El dictamen con la reserva propuesta se aprobó también con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.