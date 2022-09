Reportan comerciantes del Centro Histórico una caída en las ventas de hasta el 60%

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Hasta de 60 por ciento es la caída en las ventas en lo que va del año en los comercios del Centro Histórico, debido a la falta de turismo por los problemas de inseguridad que vive el estado, informaron en conferencia de prensa la Asociación de Comerciantes Establecidos y Habitantes del Centro Histórico de Zacatecas, quienes hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las diversas corporaciones, para que cambien la estrategia de seguridad porque la gente no quiere venir a la entidad por miedo.

- Publicidad -

El presidente de la asociación, Álvaro Zaldívar Abreu, externó a nombre del colectivo la “preocupación y desesperación” por la severa crisis turística que vive el estado y que afecta al gremio, porque luego de que el año pasado se comenzó a observar la reactivación económica por la vuelta del turismo, desde que inició 2022 con el hecho lamentable de los cuerpos abandonados en una camioneta el 6 de enero, la ola de violencia ha sido incesante y la proyección de Zacatecas a nivel nacional e internacional ha sido mala que ha ocasionado el “desplome alarmante” de la afluencia turística y puesto en riesgo el ingreso económico de miles de familias.

“El 90 por ciento de nuestros visitantes llega por vía terrestre y el miedo a ser asaltados y despojados de sus bienes y vehículos hace que turistas y locales eviten circular por las carreteras del estado, estrangulando y limitando el movimiento de mercancías para todo el estado. Ya no están viniendo como antes los turistas de los estados del norte del país, ya no se ven las caravanas de camionetas cargadas de maletas y regalos de nuestros paisanos, ya nos da miedo transitar por las carreteras del estado en las noches. Es obvio que la estrategia de seguridad estatal, federal y municipal no está funcionando; es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad de sus ciudadanos, algo que no están haciendo”, sentenció el líder de los comerciantes.

“Los abrazos no están sirviendo para nada. Lo peor, neciamente no se quiere cambiar de estrategia, mientras la muerte y la violencia no paran de aumentar en Zacatecas y en todo el país” agregó, por lo que a nombre de la asociación hizo un llamado a las autoridades y corporaciones de seguridad para que brinden especial atención en las carreteras, ya que, dijo, son el motor de la economía y el turismo no las utiliza por la grave crisis que el estado refleja al exterior.

Asimismo, replicó el llamado para la sociedad civil zacatecana, que si bien conoce de lo delicado de la situación, no la hagan más grave con mensajes relativos en redes sociales como el de “No vengan a Zacatecas”. “Urge reencontrarnos con el Zacatecas del ayer, que nos permitía ser y sentirnos libres en las carreteras y en las calles”.

Reiteró que la afectación ha sido grave que en lo que va del año pudiera decirse que sus ventas han caído en un 60 por ciento aproximadamente; incluso el pasado fin de semana largo, el cual era uno de los mejores del año, pasó inadvertido, no hubo gente, pues el presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, estuvo más ocupado en su informe que en adornar el centro y hacerlo atractivo. Y consideró que aunque se ha hecho buen trabajo con congresos y bodas, no es suficiente mientras no se perciba la seguridad.

“Hay que ser optimistas, a partir de que deje de percibirse o deje de haber actos violentos en Zacatecas, la confianza se renueva muy fácilmente y desde ese momento empieza a llegar la gente”, concluyó, no sin dejar de mencionar que como comerciantes han sufrido el “cobro de piso” porque el centro se queda solo y oscuro.