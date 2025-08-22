16.3 C
Zacatecas
viernes, 22 agosto, 2025
Sociedad y Justicia

■ En la ceremonia se les hizo entrega de nuevos uniformes

Reconoce Orla Camino Rojo a su Brigada de Emergencias “Los Coyotes Rojos”

Brigada de Emergencias "Coyotes Rojos". Foto: Cortesía

Por: La Jornada Zacatecas •

Orla Camino Rojo reconoce y celebra el esfuerzo incansable de sus brigadistas, los Coyotes Rojos.

En una ceremonia reciente, se hizo entrega de nuevos uniformes a la Brigada de Emergencias, simbolizando la identificación inmediata, la organización y la seguridad en situaciones de emergencia, simulacros y capacitaciones. Este acto refuerza el compromiso de la organización y destaca los valores de integridad, responsabilidad y profesionalismo que distinguen a los brigadistas.

Christian Favela, gerente de operaciones de Orla Camino Rojo, junto con el superintendente de Seguridad y Salud, Nicolás Cárdenas, estuvieron presentes en el evento, resaltando la importancia de contar con un equipo robusto y comprometido para salvaguardar la seguridad de los colaboradores de Orla y sus instalaciones.

El equipo de Coyotes Rojos ha demostrado, a través de su compromiso, responsabilidad e impecable trabajo en equipo, su capacidad para mantener altos estándares de seguridad.

