Reconoce Orla Camino Rojo a su Brigada de Emergencias “Los Coyotes Rojos”

Por: La Jornada Zacatecas •

Orla Camino Rojo reconoce y celebra el esfuerzo incansable de sus brigadistas, los Coyotes Rojos.

- Publicidad -

En una ceremonia reciente, se hizo entrega de nuevos uniformes a la Brigada de Emergencias, simbolizando la identificación inmediata, la organización y la seguridad en situaciones de emergencia, simulacros y capacitaciones. Este acto refuerza el compromiso de la organización y destaca los valores de integridad, responsabilidad y profesionalismo que distinguen a los brigadistas.

Christian Favela, gerente de operaciones de Orla Camino Rojo, junto con el superintendente de Seguridad y Salud, Nicolás Cárdenas, estuvieron presentes en el evento, resaltando la importancia de contar con un equipo robusto y comprometido para salvaguardar la seguridad de los colaboradores de Orla y sus instalaciones.

El equipo de Coyotes Rojos ha demostrado, a través de su compromiso, responsabilidad e impecable trabajo en equipo, su capacidad para mantener altos estándares de seguridad.