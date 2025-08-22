Parlamento de las Juventudes aborda democracia universitaria, derechos digitales y diversidad

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Las y los participantes del Parlamento de las Juventudes 2025 discutieron este viernes cinco iniciativas que reflejan preocupaciones sociales y políticas entre la juventud zacatecana. La más debatida fue la propuesta para mejorar los procesos democráticos en las universidades públicas, específicamente enfocada en el contexto de las recientes elecciones dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Esta iniciativa fue aprobada por mayoría y plantea un convenio entre la UAZ y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para transparentar los comicios internos.

Durante el debate, Diego Aguilera, Keren Asurim y Emilio Chiquito, entre otros jóvenes, denunciaron la incompetencia de la Comisión Electoral Universitaria, los fraudes en la elección del Consejo Universitario, y la violencia que enfrentan quienes participan fuera de las estructuras clientelares. Aguilera sintetizó el hartazgo señalando que “quienes no quieren prender la luz es porque viven cómodos en la oscuridad”.

En contraste, Santiago García, Héctor Acuña y Bernardo Ortiz reiteraron que tal convenio vulneraría la autonomía universitaria, defendieron la pluralidad del Consejo Universitario y consideraron innecesaria la intervención del IEEZ.

Las juventudes parlamentarias se agruparon en cinco bloques legislativos identificados con nombres de municipios: Sombrerete, Fresnillo, Zacatecas, Jerez y Villanueva.

El grupo Sombrerete planteó una iniciativa para reformar la Ley de Juventudes y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de regular el uso de inteligencia artificial en contextos digitales que puedan derivar en violencia contra las mujeres.

Otras iniciativas plantean reformas a la Ley de Salud del Estado para garantizar el acceso efectivo a los servicios para personas trans y de la diversidad sexual; o reformas al Código Penal para tipificar y sancionar los crímenes de odio contra personas LGBTTTIQ+.