Reconocen esfuerzos de Bomberos de Guadalupe

Por: La Jornada Zacatecas •

En el marco de la celebración del Día del Bombero, el Gobierno de Guadalupe reconoció al Honorable Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal con una misa de acción de gracias en el Convento Franciscano; luego de la misa los bomberos se trasladaron al desayuno para ellos y sus familias en el que se les entregaron uniformes completos que incluyen botas, playeras y chamarras.

“Siempre les he reconocido su labor y estaré eternamente agradecido con ustedes con esta bonita familia”.

Asimismo, Jonathan Díaz Oliva, Coordinador de Protección Civil de Guadalupe, informó que se atienden entre 12 y 15 reportes diarios y agradeció todo el apoyo recibido por el Presidente Municipal quien le vino a dar una mejor cara e instalaciones dignas a la Corporación.

Finalmente, el primer edil destaco la participación de varios de los integrantes del Honorable Cuerpo de Bomberos que se irán a Chicago a una capacitación con todos los gastos pagados “aprovechen esta capacitación y cuídense mucho, muchas felicidades”.