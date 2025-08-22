Colectivo de madres buscadoras Zacatecas eleva mensajes de esperanza en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo de madres buscadoras Zacatecas llevó a cabo una jornada simbólica en la Plazuela Genaro Codina, en el Árbol de la Esperanza y en la Plaza Bicentenario, con el propósito de elevar mensajes de esperanza y visibilizar la problemática que afecta a miles de familias en el estado.

Elizabeth Araiza Hernández, representante del colectivo, compartió su testimonio como buscadora. Relató que su lucha inició en 2018 con la desaparición de su hermano, José Nicanor Araiza Hernández. “Él recibe una llamada telefónica para realizar un trabajo, él se dedicaba a ser mecánico. Sale de la casa por esa llamada y jamás vuelve a regresar al domicilio. Hasta ahora no hemos tenido ningún indicio para su localización”, señaló.

Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió en un movimiento colectivo. Actualmente, Buscadoras Zacatecas acompaña a 240 familias de personas desaparecidas, mientras que la cifra oficial en el estado se acerca a los 4 mil casos, de los cuales Fresnillo encabeza con más de 900 reportes.

Araiza Hernández recordó que en 2018 se conformó el primer colectivo de búsqueda en Zacatecas y, con el paso de los años, se consolidó la primera asociación civil dedicada a esta labor en la entidad. “Seguimos creciendo, con respaldo de otros estados de la república e incluso de organizaciones internacionales. Nos seguimos apoyando entre todos y seguimos buscando personas”, destacó.

Durante la actividad realizada, Buscadoras Zacatecas buscó reactivar la esperanza en las familias, ya que muchas de ellas atraviesan momentos de apatía y depresión. “Este año hemos sentido a las mamás muy quietas, muy tristes. Sabemos que cada una procesa la situación de manera diferente, algunas se sumen en la depresión, otras buscan formas de sobrellevarlo. Necesitamos inyectarles esperanza de vida y de búsqueda hacia sus seres queridos”, dijo.

El colectivo ha ocupado diversos espacios públicos, conocidos como antimonumentos, para colocar fichas de búsqueda y mensajes. Araiza Hernández reconoció que, aunque reciben muestras de apoyo, también han enfrentado comentarios hirientes. “Ahorita colgando un señor decía: ‘ya no lo vas a encontrar’. Duele, pero también nos impulsa a seguir. Porque si la sociedad está apática, tenemos que insistir en visibilizar que esto pasa y que pasa mucho en Zacatecas”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado a la empatía social y rechazó los juicios que se hacen sobre las víctimas. “No todos estaban involucrados en el crimen organizado. A cualquiera nos puede pasar. Incluso a nosotros como buscadores nos vuelve vulnerables por exigirle al gobierno y salir a dar entrevistas. Nosotros no podemos estar quietos para que la sociedad esté contenta. En Zacatecas sí pasa y pasa mucho”, afirmó.