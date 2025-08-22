Invita IMSS Zacatecas a participar en la estrategia “Vacúnate en tu Carro” 

Por: La Jornada Zacatecas •

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas implementa una vez más la estrategia “Vacúnate en tu carro” dirigida a la población en general, con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación, así como complementar el Esquemas Básico de Vacunación en todos los grupos de edad.

Además, en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en la entidad se contará con el servicio de vacunación, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

El titular del IMSS en Zacatecas, doctor Leopoldo Santillán Arreygue dio a conocer lo anterior y detalló que los biológicos que se aplicarán de acuerdo con la edad y verificación de registro de vacunaciones previas en la Cartilla Nacional de Salud, son: vacuna hexavalente, DPT (difteria, tosferina y tétanos) y sarampión, rubeola y parotiditis, Hepatitis B, Neumocócica 13 valente y 23 valente, así como VPH.

Enfatizó que se dará especial atención al grupo de menores de nueve años para fortalecer y completar los esquemas de sarampión, rubéola y parotiditis.

Respecto a los lugares donde se instalarán puestos de vacunación, la coordinadora de Enfermería en Salud Pública del IMSS en la entidad, Karla Flores Castorena, detalló que en la capital del estado estarán ubicados en el acceso principal del parque “La Encantada; en Guadalupe, en los accesos de los centros comerciales situados en la zona conurbada y en la plazuela Fray Antonio Margil de Jesús.

En el caso del municipio de Fresnillo, la estrategia se llevará a cabo en el jardín del Obelisco y la Purificación; y en Jerez, se tendrá presencia en el tianguis sabatino.

Las recomendaciones al acudir a esta jornada de vacunación son: llevar la Cartilla Nacional de Salud de los menores para revisar y registrar las inmunizaciones que se apliquen, evitar descender del vehículo y atender las indicaciones del personal, para evitar retrasos o incidentes en el proceso.

Flores Castorena recordó que en todas las UMF en Zacatecas también se contará con este servicio en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.