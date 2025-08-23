Entrega Godezac 30 vehículos en apoyo a la movilidad educativa del estado

Por: La Jornada Zacatecas •

De cara al próximo ciclo escolar 2025-2026 y con el objetivo de fortalecer a las regiones educativas del estado, así como dotar de mejores herramientas para el desarrollo de la función de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), el gobernador David Monreal Ávila hizo entrega de un parque vehicular, con el cual las y los trabajadores darán más eficiencia a sus actividades.

Acompañado por personal de las 13 regiones educativas, el mandatario estatal informó que con la entrega de 30 vehículos tipo pick-up se invierten 4 millones pesos y se fortalece la movilidad en las diferentes zonas escolares.

Monreal Dio a conocer la importancia de la formación de los educandos frente a las nuevas tecnologías. Por ello, hizo un llamado a las y los docentes y padres de familia a que orienten a la comunidad estudiantil y fomenten los valores; todo esto, con el objetivo de mejorar los estándares educativos y prevenir la disminución en la matrícula de las escuelas.

Asimismo, refirió que en administraciones anteriores recientes, a las instituciones educativas, principalmente del sistema básico, no se les realizaron acciones de rehabilitación en los inmuebles. Pidió que se haga un gran esfuerzo en trabajos de limpieza y rehabilitación en las escuelas “porque son la casa de los trabajadores, alumnos y padres de familia”. Al respecto recordó que se han realizado entregas de herramientas en beneficio de la imagen de las instituciones educativas.

El gobernador mencionó que para garantizar la educación de las y los alumnos zacatecanos, en el próximo Ciclo Escolar 2025-2026 se hará entrega gratuita de todo su material, como mochilas, loncheras, libros y útiles escolares.

En el tema de los uniformes, el gobernador David Monreal agregó que se distribuirán recursos económicos a padres de familia para que compren los uniformes de sus hijos. Además, adelantó que se fortalecerán los salarios de la planta docente de Zacatecas.

Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación del estado, agregó que las 13 regiones educativas tienen mochilas, loncheras y útiles escolares para entregarlos a los estudiantes en el próximo Ciclo Escolar, con el propósito de ayudar en la economía de las familias zacatecanas.

Pinedo Morales refirió que Zacatecas, además de tener buenos resultados en materia de seguridad, también cuenta con excelentes resultados en materia educativa.

Finalmente Monreal Ávila comentó que, durante sexenios anteriores, se negó la federalización de la nómina de las y los maestros, ya que tiene un costo de más de 3 mil 500 millones de pesos, que se dispersan a casi 6 mil docentes zacatecanos. “Su salario es lo más importante”, recalcó, por lo que continúa las gestiones con el Gobierno de México para avanzar en el tema.