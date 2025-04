Un cielo sin fronteras exhibirá el archivo inédito de la escritora Rosario Castellanos

La exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos: Archivo inédito es un homenaje que conjuga los grandes hogares de la poeta y narradora nacida hace 100 años: los del pensamiento, el debate y su profundo arraigo a Chiapas , explicó su hijo, Gabriel Guerra Castellanos. La muestra, que se inaugura el jueves en el Colegio de San Ildefonso, incluye fotografías, documentos y objetos que no habían sido exhibidos antes.

Guerra Castellanos explicó a La Jornada que estos objetos enriquecerán la información sobre el México que vivió su madre y su crecimiento en Chiapas, entidad que participa en la muestra. Hay “muchos detalles personales que pueden parecer secundarios o irrelevantes, pero desde ver la caligrafía, porque la letra de mi mamá era notoriamente ilegible, hasta para ella misma.

Me contaba que cuando regresaba de sus clases en la universidad pasaba sus apuntes en limpio, a máquina, no porque fuera muy aplicada, sino porque luego no entendía su escritura. Ver esa letra en algunos manuscritos y el Chiapas de los años 20, 30 y 40, o su máquina de escribir, ayuda a humanizarla un poco.

La máquina de escribir…

Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925; falleció en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974.

El politólogo mencionó que se incluye “una serie de fotos, entre ellas algunas que yo no conocía, sobre todo de mis abuelos y alguna de mi bisabuela. Son muy emotivas, muy personales; ahora podemos ver, por ejemplo, a Benjamín, hermano de mi madre, quien fue central en Balún Canán, y que sólo hemos imaginado. Si tuviera que quedarme con una pieza que encapsule todo, sería la máquina de escribir, sin duda”.

Refirió que el proyecto museográfico desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y San Ildefonso es muy límpido; juega con la idea de mostrar objetos y acercar textos que de alguna manera dan contexto a la pieza equis o ye, en particular, o, por ejemplo, a un grupo de fotografías; ofrece un contenido distinto a sólo mostrar los objetos .

Destacó que en la exhibición, que forma parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2025, hay fotografías que no se habían visto y otras que no se habían expuesto en físico; asimismo, resaltó la colaboración del Museo Rosario Castellanos, ubicado en Comitán, Chiapas.