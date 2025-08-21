Lanza Cozcyt convocatoria para la Fezaci 2025

Por: La Jornada Zacatecas •

El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) lanzó la convocatoria para participar en la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías Bienestar 2025 (FEZACI 2025), dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas y privadas de la entidad.

- Publicidad -

La FEZACI busca incentivar a la juventud a desarrollar proyectos científicos y tecnológicos que aporten soluciones a problemáticas sociales, a través de la creatividad, el aprendizaje y la formación en investigación e innovación.

Las y los estudiantes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, con el acompañamiento de un asesor académico. Los proyectos deberán registrarse en línea del 21 de agosto al 12 de octubre de 2025, a través de la página https://cozcyt.gob.mx/FeZaCI.

La convocatoria contempla ocho áreas de conocimiento: agroindustria y alimentos, ciencias ambientales, ciencias básicas; ciencias sociales; química y biología; ingenierías; sistemas informáticos; y medicina y ciencias de la salud.

La convocatoria se inicia este 21 de agosto y tiene como fecha límite para registro el 12 de octubre de 2025. La exposición y evaluación de proyectos se realizará el 12 de noviembre, misma fecha en la que se realizará la ceremonia de premiación.

Los seis proyectos con mayor puntaje (tres de nivel medio superior y tres de nivel superior) obtendrán el pase para representar a Zacatecas en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías FEMECI 2026, organizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT).

El Cozcyt otorgará constancias de participación a estudiantes, asesores, científicos calificados y evaluadores, así como apoyo económico a los equipos ganadores para asistir a la feria nacional.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 492 173 03 54, escribir al correo [email protected], o visitar la página www.cozcyt.gob.mx