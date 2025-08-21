20.3 C
Zacatecas
jueves, 21 agosto, 2025
Salud

■ Expertos en la materia impartieron esta formación

Capacita Secretaría de Salud a su personal en Reanimación Cardiopulmonar Obstétrica

Durante el curso se contó con más de 25 asistentes. Foto: Cortesía.
Con la finalidad de mantener la capacitación constante en el personal médico y de enfermería para elevar el nivel de atención que se brinda en el estado, la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) impartió el curso Reanimación Cardiopulmonar Obstétrica.

Expertos en la materia impartieron esta formación con temas complementarios como: activación del sistema de emergencias, desobstrucción de la vía área, manejo de fracturas y luxaciones, movilizaciones en paciente, entre otros.

Durante el curso se contó con más de 25 asistentes quienes acudieron procedentes de unidades médicas de todo el estado.

