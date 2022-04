Indigna a artistas convocatoria de Fresnillo que pretendía premiar sin pago alguno

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Indignación ha causado entre los artistas el lanzamiento de la convocatoria “Fresnillo es tu mural”, realizada por la Secretaría de Turismo del municipio de Fresnillo, en coordinación con la Estrategia de Murales Comunitarios de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya que la premiación para los dos bocetos ganadores serán dos espacios a intervenir en las colonias Obrera y Emiliano Zapata, de El Mineral, pero sin pago alguno.

- Publicidad -

La indignación se hizo notar en redes sociales y de inmediato la Secretaría de Turismo de Fresnillo, encabezada por Eduardo Bolaños, quitó la convocatoria, misma que fue presentada el pasado 13 de abril en conferencia de prensa en el municipio, en compañía de Abigail Dávalos, encargada de dicha estrategia por parte del Gobierno federal.

La molestia entre los artistas fue precisamente porque el premio para los ganadores será solamente la habilitación del espacio, sin obtener un galardón monetario. La activista y artista Sara Miranda publicó lo siguiente: “¿Neta? Otra vez aplicando la de: Yo pongo el muro y la pintura […] YA BASTA de que nos busquen para hacer el trabajo gratis, ya basta de sus falsos discursos de ayudar a la comunidad artística. En Zacatecas las y los artistas sí cobran”. Además, acompañó su publicación etiquetando a la Sedatu y la Secretaría de Turismo de Fresnillo, con el hashtag #NoMasAmorAlArte.

A la molestia de Miranda se sumaron más creadores, quienes dijeron no creer que el premio “sea pintar”, haciendo con esto “menos” al artista y el arte. “Se me hace injusto, lamentable y hasta despreciable está convocatoria. Hago la invitación a la comunidad artística de Fresnillo a qué no participen. Y a las instituciones correspondientes que paguen a los artistas como se debe, pues esto también es un trabajo, un trabajo muy especial y único que al igual que la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la literatura y la abogacía no cualquiera la puede hacer/ejercer”, publicó en su Facebook el artista SCABSIN.