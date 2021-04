Pandemia es la coyuntura para crear un nuevo modelo económico y político: académico

El académico puntualiza que no basta con el desarrollo y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 ■ foto: cortesía

■ Necesario, desmontar la estructura capitalista, el sistema de poder, las fuerzas destructivas

■ La respuesta no sólo está en la generación de vacunas, medicamentos y tratamientos más potentes y efectivos, sino en la innovación social, en la praxis transformadora: Márquez

■ Opina que es una oportunidad “para romper las cadenas de explotación y salvarse de las relaciones sociales de explotación, opresión y desprecio”

Humberto Márquez Covarrubias, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), opinó que, en este contexto de crisis civilizatoria, no basta con el desarrollo y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, sino de crear una nueva organización económica y política. De lo contrario, llegará el desastre.

“Las medidas contratendenciales o, al menos, contrarrestantes, pueden detener, figurativamente, el reloj del desastre. Estas medidas ya se han activado, son visibles, se discuten públicamente, pero no dejan de ser meros paliativos. La respuesta no sólo está en la generación de vacunas, medicamentos y tratamientos más potentes y efectivos, sino en la innovación social, en la praxis transformadora para la creación de otra forma de organización económico-política”, expresó.

Manifestó la necesidad de desmontar la estructura capitalista, el sistema de poder, las fuerzas destructivas, e imaginar, discutir, y construir un paradigma civilizatorio alternativo a la modernidad capitalista, “uno cuyo nombre aun es impreciso, pero hay muchas pistas, muchas experiencias, muchos experimentos, muchos hechos concretos, fenómenos embrionarios, que pueden nutrir la nueva sociedad”.

De acuerdo con su postura publicada en la revista Observatorio del Desarrollo, editado por el centro académico mencionado, Márquez Covarrubias afirmó que este es un momento en el que se presenta una ruptura histórica, civilizatoria, un nuevo derrotero para la emancipación de la humanidad, “para romper las cadenas de explotación y salvarse de las relaciones sociales de explotación, opresión y desprecio”.

Sin embargo, precisó que los sujetos del cambio no son los Estados, ya que estos solamente son “los consejos de administración de las clases dominantes”, y aunque hagan pequeñas concesiones a los oprimidos, estos serán, por necesidad histórica, las clases sociales, los grupos sociales y las comunidades afectadas por la explotación, la dominación y la exclusión.

“Estos sectores sociales están interesados genuinamente en la transformación social, no así los partidos políticos que juegan el juego del poder y la alternancia electoral, no los gobiernos que gestionan el Estado y lo emparentan con los intereses capitalistas, no los empresarios que sólo tienen el interés del lucro privado, no los populistas que asumen el poder y pretenden encarnar, cual mesías, el interés del pueblo”, dijo.

Según Márquez Covarrubias, como en toda encrucijada histórica, los proyectos políticos de gran calado entablan una disputa, a partir de las fuerzas e intereses que representan el conjunto de los intereses creados enfrentados a los que representan a los sectores revolucionarios o de cambio social.

En ese sentido, refirió que la actual situación de la pandemia no escapa a esta disyuntiva: por una parte, quienes apuestan simplemente por enmendar el rumbo, implementar medidas para “regresar a la nueva normalidad”, y con ello restaurar, así sea de modo parcial, la civilización de la modernidad capitalista, para posibilitar el reencauzamiento de los patrones de acumulación y los mecanismos de poder, y, por otra parte, quienes pretenden articular los proyectos, iniciativas y prácticas de transformación social y, en esa inteligencia, configurar un sujeto colectivo político dispuesto a luchar por la superación del capitalismo y la procreación de un entramado civilizatorio radicalmente diferente, donde la emancipación de la humanidad sea posible.