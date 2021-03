El reto, seguir innovando y mantener vigente la petroquímica en el país: Macías Patiño

Hoy en día sólo los países en desarrollo siguen dependiendo de combustibles fósiles, señala el director de la Agencia Estatal de Energía ■ foto: la jornada

Considera que es momento de cambiar la manera en que se usan los petrolíferos, ya que juegan un papel muy importante en materia de cambio climático

El significado de la expropiación petrolera ha aumentado durante el proceso de llegar a la autosuficiencia energética

Hay muchos elementos de la expropiación petrolera que no se manejan en la historia de este acontecimiento, de acuerdo con Manuel de Jesús Macías Patiño, director de la Agencia Estatal de Energía (AEE), uno de ellos es que en ese entonces no se sabía si había petróleo en el país o cuánto cobrar por éste; además de otros factores como la falta de ingenieros en materia energética o de maneras de dar mantenimiento a la maquinaria que se utilizaba. Esto, aunado a diversos factores sociales hizo que el nacimiento de Petróleos Mexicanos fuera precipitado y llegara con carencias que hicieron que no se pudiera pagar la expropiación sino hasta 1992.

Sin embargo, para Macías Patiño es momento de cambiar la manera en que se utilizan los petrolíferos, ya que juegan un papel muy importante en materia de cambio climático y hoy en día únicamente los países en desarrollo siguen dependiendo de combustibles, ya que en el primer mundo ya se está optando por energías más limpias y sustentables para disminuir la cantidad de gases que se emiten al planeta, pero reconoce que es imposible dejar de utilizar los petrolíferos por completo, ya que se usan para la fabricación de todo tipo de artículos.

Comentó que es importante seguir innovando e invirtiendo en las refinerías, no para producir combustibles tradicionales, sino para los petroquímicos que son los que al final del día se utilizan para crear productos como ropa, solventes, telas, incluso alimentos y estos son beneficios que todavía están siendo dados por la expropiación petrolera, pero es importante aceptar el reto de seguir innovando y mantener vigente la petroquímica en el país.

El director de la AEE también comentó, en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, que el significado ha aumentado durante este proceso de llegar a la autosuficiencia energética, ya que sigue hablando de un acto de soberanía que ha impactado tanto en lo social, como en lo político y que ahora exige más que en aquellos días, porque se está obligando a mantener la calidad tan alta como sea posible en Pemex, sin embargo, hay que invertir en tecnología de punta para llegar a esa autosuficiencia.

En México se tienen yacimientos importantes de gas natural, tanto que son el equivalente al 9 por ciento de las reservas mundiales y hasta ahora ha sido aprovechado en su mayoría por Estados Unidos, que tiene mayor tecnología para hacerlo, pero es importante que México haga un esfuerzo por aprovechar estos recursos para mejorar la economía y el rendimiento energético del país.