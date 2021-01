Militantes del PRD se pronuncian en favor de David Monreal Ávila

Rafael Flores Mendoza y un grupo de perredistas anunció su adhesión al proyecto de David Monreal ■ FOTO: CORTESÍA

■ Afirman que la Alianza Va por Zacatecas es pragmática, electorera y sin principios

■ “El PRD nada me debe, no le debo nada”: Rafael Flores Mendoza

Quienes fueran personalidades del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por Rafael Flores Mendoza, se reunieron este domingo para pronunciarse a favor del proyecto de David Monreal Ávila como aspirante a la gubernatura de Zacatecas.

Del mismo modo se dio a conocer que, en su mayoría, los presentes se sumaron a Morena, ya que “fue un error del PRD no escuchar a su gente, somos gente de izquierda que fuimos ignorados y, al contrario, se aliaron con quien traicionó al pueblo, el PRI”, condenó Flores Mendoza.

Afirmó que generan una grieta en la alianza Va por Zacatecas, conformada junto al PRI y al PAN, a la que acusaron de pragmática, “electorera” y sin principios.

Dijo que es un privilegio estar acompañado con hombres y mujeres de trabajo, bajo principios y proyectos a favor de la transformación del estado y del país, ya que ven “un Zacatecas desolado, abandonado y sin oportunidades” y el proyecto es una oportunidad para sacarlo del hoyo.

Además, advirtieron que en los próximos días se sumarán más liderazgos inconformes por la alianza del PRD con la derecha.

Flores Mendoza, quien fue candidato a la Gubernatura en 2016, diputado federal y alcalde de Guadalupe, manifestó que agradece al Sol Azteca, pero tras su salida “el PRD nada me debe; no le debo nada”.

Señaló que actualmente, Zacatecas está desolado, abandonado y sin oportunidades, por lo que es imperativo empezar a desarrollar un proyecto que devuelva la esperanza a la gente y que promueva el cambio en el estado. Ante ello, subrayó que David Monreal tiene la capacidad y la experiencia para encabezar la transformación.

En ese sentido, Rafael Mendoza, ex alcaldes y líderes municipales manifestaron su respaldo al coordinador estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación y precandidato único de Morena en el proceso interno para selección de candidato a gobernador toda vez que “Zacatecas necesita liderazgo; que lo lleven hacia adelante y quien en este momento tiene la capacidad, sin lugar a dudas, es David Monreal”.

Los ahora ex perredistas indicaron que el partido del Sol Azteca cometió un error al abandonar las causas de la gente y algunos dirigentes perdieron el rumbo, abandonando sus principios y aliándose con el PRI y el PAN en una aspiración meramente electoral.

“Es una alianza pragmática, que no tiene valores ni principios, no tiene proyecto claro. Yo soy de proyectos, convicciones y causas sociales. Soy de centro izquierda, democracia social, que es lo que tiene Morena”, dijo Rafael Flores Mendoza.

Otros líderes señalaron su desacuerdo ante la alianza del PRD con la derecha pues es contraria a los principios partidistas, además de que se dejó fuera a muchos perredistas que estuvieron comprometidos durante años con dicho instituto político. “Hemos sido liderazgos que nos quedamos hasta el final, pero no estamos de acuerdo con unirnos a quienes lastimaron a Zacatecas”.

Asimismo, Rafael Flores Mendoza, quien en fecha reciente formó parte de la Secretaría de Educación Pública en el Gobierno Federal, anunció que se registró como candidato a diputado federal de Morena por el Cuarto Distrito. Al respecto agradeció la apertura de la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado y afirmó que ha dado resultados a lo largo de su carrera política.

Cabe mencionar que en el grupo de ex perredistas que se pronunció por David Monreal están los ex alcaldes de Villa García y Miguel Auza, Efrén Monreal y Claudio López, respectivamente, además de líderes y ex candidatos a diversos cargos de elección popular como Nancy Aguilera, de Sombrerete; Conchita de Díaz, de Pinos; Gloria Rosales, de Trancoso; Jesús González, de Pánuco; así como liderazgos de Jiménez del Teul, Calera, Guadalupe, Zacatecas y otros municipios.