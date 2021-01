Médicos del Hospital General de Jerez, sin fecha de cuándo podrán ser vacunados

El plan de vacunación a personal médico comenzó el lunes pasado en el estado ■ FOTO: LA JORNADA

■ Preferirían que se priorizara al personal que tiene contacto directo con pacientes de Covid

■ Les preocupa que las vacunas “vayan a parar a lugares donde no se necesitan con urgencia”

Denuncian médicos en el Hospital General de Jerez que a pesar de que ellos tienen contacto directo con los pacientes de Covid-19, no les han confirmado cuándo podrán ser vacunados, mientras que en la Jurisdicción Sanitaria del municipio de Tlaltenango, donde no se tiene contacto con pacientes de esta enfermedad, se vacunó a gran parte del personal este domingo 17 de enero.

Uno de los médicos de este hospital, quien prefirió mantenerse en el anonimato, por temor a repercusiones en su trabajo, aseguró que entienden que hay vacunas suficientes para todos, pero que preferirían que se priorizara al personal médico que está en contacto directo con los pacientes; él, por ejemplo, es parte del equipo que tiene que atender a estas personas y teme que si la vacuna no llega pronto a ellos, se seguirá poniendo en riesgo su salud.

Mencionó además que es decepcionante ver que muchos están compartiendo en sus redes sociales que ya han sido vacunados y ellos nunca han tenido contacto con la pandemia mundial, y a pesar de que saben que están contemplados, les molesta que no se les de la importancia que merecen, pues su hospital es uno de los que ha tenido más pacientes de esta enfermedad y ellos no han tenido el lujo de decir que no van a entrar en contacto con pacientes infectados hasta vacunarse, pues es su trabajo atenderlos.

Por otro lado, también refirió que es importante que se exista un monitoreo constante a quien se le están aplicando las vacunas, pues comentó que se está planeando adquirir más vacunas de las que se necesitan para los que atienden en línea directa en el área Covid del Hospital General de este municipio y les preocupa que éstas vayan a parar a otros lugares donde no se necesitan con urgencia.

El plan de vacunación a personal médico comenzó el lunes pasado en el estado y las autoridades de salud aseguraron que comenzarían con aquellos que están en contacto directo con los pacientes de Covid-19, sin embargo, todavía hay personal al que no se le ha dado una fecha concreta para recibir por lo menos la primer dosis de la vacuna.