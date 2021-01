Municipio de Fresnillo gasta en camión pulverizador para sanitizar calles

En sus redes sociales, el alcalde Saúl Monreal informa sobre la sanitización de calles en El Mineral ■ FOTO: FACEBOOK

■ La OMS advierte que estas prácticas no sirven para eliminar el Covid-19

■ Epidemiólogos recomiendan que los gobiernos distribuyan mascarillas a la población, doten de protección suficiente al personal médico, en lugar de la fumigación masiva

Desde mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que rociar o fumigar las calles con desinfectante, como se comenzó a hacer en un sinnúmero de países, México incluido, no sirve para eliminar el Coronavirus y además de que los estudios científicos continúan sin concluir la permanencia de éste en las superficies, la aplicación de las soluciones sí plantea un riesgo sanitario, que es lo que pudiera suceder con el camión pulverizador que ha presumido en días recientes el ayuntamiento de Fresnillo.

Fresnillo ha sido uno de los municipios que junto con Zacatecas, Guadalupe, Sombrerete y Jerez han reportado las cifras más altas en el avance de la pandemia, concentrando hasta el 72 por ciento de los casos en la entidad desde julio pasado hasta la fecha.

Incluso en la última semana, El Mineral reportó 198 nuevos casos de pacientes contagiados con el Covid-19, por lo que pareciera que las acciones del camión pulverizador que el presidente Saúl Monreal Ávila ha difundido a través de sus redes sociales serviría de poco.

En un documento emitido el año pasado sobre la limpieza y la desinfección de las superficies en el marco de la respuesta al Covid-19, la OMS explicó que no se recomendaba el rociado o la fumigación de espacios exteriores, como calles o mercados, para matar el virus u otros patógenos, pues la acción del desinfectante quedaba anulada por la propia suciedad de las calles.

Además, señalaron los expertos de la organización, las calles y las veredas no están consideradas como reservorios de infección de Covid-19, por lo que rociar desinfectante en estas partes incluso podría ser peligroso para la salud humana. Asimismo, tampoco recomendaba la OMS rociar a personas, puesto que podría ser igualmente riesgoso y además, no reduciría la capacidad de una persona infectada de propagar el virus a través de gotículas o por contacto.

A pesar de que algunos estudios han indicado que el virus puede permanecer varios días en distintos tipos de superficie, la OMS ha reiterado que los datos sobre la duración no dejan de ser teóricos, pues se registraron en condiciones experimentales y no hay evidencia sólida de que esta estrategia ayude a prevenir nuevos casos de infección.

El Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios y encontró que Coronavirus similares al SARS-CoV-2 persisten en superficies duras como vidrio, metal o plástico varios días aunque pueden ser eliminados con alcohol, agua oxigenada o hipoclorito de sodio, comúnmente llamado cloro. Pero todo esto depende de cuántos virus haya en el ambiente.

Por su parte, el New England Journal of Medicine observó que el SARS-CoV-2 fuera del cuerpo humano dura entre dos a tres días en plástico y acero inoxidable y unas tres horas en el aire, aunque los científicos reconocen que sus condiciones de estudio no reflejan la vida real, aunque sus hallazgos también indican que con cada hora que pasa los niveles del virus se reducen de forma dramática, pero hasta el momento, ningún experimento ha evaluado otras superficies, como el asfalto, donde hay una infinidad de virus.

Por lo que al no haber sustento científico como tal, acciones como la del camión pulverizador de Fresnillo continúan a más de nueve meses de la llegada del virus a Zacatecas, poco eficientes, ya que mal planeada, han señalado reiteradas veces los especialistas, puede causar daños innecesarios para la gente ya que las sustancias que comúnmente son tóxicas y deben emplearse en concentraciones bajos.

En este sentido, los epidemiólogos del mundo han recomendado desde 2020 que los gobiernos distribuyan mascarillas a la población, doten de protección suficiente al personal médico y otras medidas más efectivas que la fumigación masiva, que además de los posibles daños a la salud mencionados, la falsa sensación de seguridad que puede dar a la gente y por ende, baje la guardia, genera por otro lado, gastos considerables del dinero público.