México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual

En la capital zacatecana se realizó el foro “Pornografía infantil y turismo sexual infantil en México: una triste realidad” ■ fotos: andrés sánchez y la jornada zacatecas

■ Búsqueda de pornografía infantil en la red ha aumentado durante aislamiento

■ “Violentar la dignidad de los niños y las niñas es una de las peores aberraciones que puede cometer el ser humano”: Bañuelos

■ Señalan que para combatir este delito y proteger a la niñez y a la adolescencia en el país, es necesario fortalecer la Policía Cibernética de la Guardia Nacional

■ Según el Sipinna, el turismo sexual está profundizado en destinos turísticos como Cancún, Acapulco, y Puerto Vallarta; la mayoría lo realizan ciudadanos de EU y Canadá

■ El gobernador Alejandro Tello ofrece trabajar para que Zacatecas levante la bandera blanca y no exista este delito en el estado

■ Urgente, armonizar el Código Penal Federal con la Ley General en materia de trata de personas, igualmente la armonización de la ley local con la general: CDHEZ

■ “Se castiga más el robarse una vaca que la pornografía infantil”: Arturo Nahle García

■ El Senado dio a conocer que en México se generan 34 mil mdp anuales por pornografía infantil

■ El Departamento de Seguridad de Estados Unidos advierte que ese país ocupa el primer lugar a nivel mundial en difusión de este tipo de pornografía

“Violentar la dignidad de los niños y las niñas es una de las peores aberraciones que puede cometer el ser humano. Todos debemos enfrentar este flagelo y es el motivo de esta convocatoria; iniciar un diálogo que nos lleve a la firma de un convenio en el que se delimiten las responsabilidades y el nivel de involucramiento de las instancias, tanto gubernamentales como ciudadanas, en las que podamos contribuir a ser parte de la solución de este problema”.

Así lo expuso la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre en la inauguración del foro convocado por ella titulado “Pornografía infantil y turismo sexual infantil en México: una triste realidad” que se llevó a cabo ayer en la capital zacatecana con la presencia de representantes de los tres Poderes del estado, las cámaras empresariales y la sociedad civil.

“Hoy no deberíamos estar reunidos discutiendo sobre turismo sexual y pornografía infantil, pero esto indica que el Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el interés superior de la niñez. Lo deseable sería discutir sobre su educación y alimentación, es decir, hablar sobre la garantía de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” continuó en su exposición.

Sin embargo, reconoció Bañuelos de la Torre, existe una grave problemática que lesiona los derechos humanos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la niñez, pues grupos de la delincuencia organizada se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad de este sector, en una problemática que no es meramente de carácter legislativo, dijo, sino también de la implementación de la ley en materia de los tres órdenes de gobierno.

Por lo tanto, la organizadora consideró necesario que para prevenir estos delitos, castigarlos y erradicarlos, es necesario brindar de tecnología a las autoridades de seguridad; alertar en las escuelas de los riesgos que corren niñas, niños y adolescentes al utilizar internet; que las escuelas incluya en sus programas la prevención de este ilícito; concientizar a los padres y a los niños sobre los peligros; la implementación de campañas informativas; la capacitación del personal de salud y escolar de las instituciones públicas y privadas para que estén alerta y puedan develar la comisión de estos delitos, poniendo énfasis en la denuncia a las autoridades.

El problema no es menor, aseveró la senadora, ya que se ha agravado debido a las medidas de aislamiento a nivel mundial replicadas México, donde se registró, según datos de la División Científica de la Guardia Nacional, un aumento en el consumo y búsqueda de pornografía infantil hasta en un 73 por ciento tan sólo entre el mes de marzo y abril del presente año.

Además, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, expuso Geovanna Bañuelos, se ha reportado que casi el 80 por ciento de las búsquedas se hicieron a través de la red social Facebook y un factor para que esto haya sucedido, ha sido el encierro asociado por la pandemia de Covid-19, que además ha detonado también un incremento en los casos de abuso sexual, mismos que también están siendo buscados en la deep web.

“Un elemento fundamental para combatir este repulsivo delito y proteger a la niñez y a la adolescencia en el país, es el fortalecimiento de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional por la naturaleza del delito. Es necesario que todos los cuerpos policiacos cuenten con un departamento especializado en delitos sexuales y se priorice la atención de la víctima”. Asimismo, consideró la senadora, es imperioso que las fiscalías estatales cuenten con un departamento especializado para investigar este tipo de delitos.

No obstante, advirtió Bañuelos de la Torre, la pornografía infantil no es el único delito atroz que lesiona la salud mental de las víctimas, pues existe otro ilícito que se debe afrentar de manera más frontal y es el turismo sexual infantil, el cual, aseguró que está creciendo exponencialmente en el país tanto que ya se le conoce a México como “Bangkok de Latinoamérica”, convirtiéndose el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de turismo sexual.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), esta problemática se encuentra profundizada en los destinos turísticos como Cancún, Acapulco, y Puerto Vallarta. Y la mayoría lo realizan ciudadanos estadounidenses y canadienses, quienes son los que visitan México durante periodos cortos para generar pornografía infantil y retornar a sus países para comercializarlo.

En este sentido, Geovanna Bañuelos consideró que es necesaria la generación de un “Pacto de Estado” para que las ciudades cuenten con las herramientas necesarias y erradicar tanto la pornografía infantil como el turismo sexual, ya que ante las alarmante cifras, subrayó, es imperioso que desde el Poder Legislativo federal se tomen las acciones necesarias, de igual forma los congresos locales deben armonizar su agenda en materia de los derechos de la niñez con la Ley General para Prevenir y Erradicar los delitos de Trata de Personas y con la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes.

Compromiso de Zacatecas

para combatir la pornografía

y turismo sexual infantil

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, consideró que ante esta “aberración”, como sociedad no se puede cerrar los ojos y decir que no existe porque las cifras dicen lo contrario. En ese tenor, señaló que foros como el realizado ayer contribuyen a visibilizar y a que no pase desapercibido el problema y, por ende, se pongan “cartas en el asunto”.

El mandatario estatal consideró que se tiene enfrente un reto sumamente importante, porque sí se reconoce que se vive en un país violento, pero no se ve más allá ni se está trabajando en la prevención, que se origina en el seno del hogar, en la familia, en la escuela. En este sentido, señaló que no debe haber alguna agenda más importante como velar por los niños y las niñas, por lo que se ofreció a trabajar para que Zacatecas levante la bandera blanca para que no exista este delito en el estado. “Hagámoslo por ellos, por quienes más queremos y por un mejor México”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, consideró que es fundamental que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos, las organizaciones civiles y la iniciativa privada unan esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la explotación sexual infantil que está robando la inocencia de niños y adolescentes.

Por ello, continuó la ombudsperson, se requiere con urgencia la armonización del Código Penal Federal con la Ley General en materia de trata de personas, igualmente la armonización de la ley local con la general. Además, fomentar la denuncia pública, la prevención, la investigación, el combate y el castigo de los delitos de explotación infantil.

Asimismo, señaló que es primordial que el Ministerio Público garantice en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin del enjuiciamiento a los responsables, así como la protección seguridad y acceso a la justicia; que la reparación del daño a las víctimas sea integral, adecuada, plena y efectiva a la proporcional del año afectado; que se brinde a las víctimas ayuda, asistencia material, jurídica, médica y psicológica.

En su momento, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Francisco Murillo Ruiseco, apuntó que para combatir el delito es necesario tener primero la tipificación de la pornografía infantil en la legislación local, pero también un protocolo de investigación práctico y operable para todas las instituciones de procuración de justicia del país.

En el caso de Zacatecas, informó Murillo Ruiseco, participa en el combate en el marco de la Operación Nacional Ciberguardián junto con la Guardia Nacional, en el que derivado del Operativo Salvación que se realiza en coordinación con Dirección General Científica, se ha abierto ya una carpeta de investigación por uno de estos delitos.

“Se castiga más el

robarse una vaca que

la pornografía infantil”

En su turno, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, informó que el año pasado se denunciaron en las 32 fiscalías del país más de 2 millones de delitos, de las cuales, 541 fueron por trata de personas, 2 mil 186 por corrupción de menores y 23 mil 630 por abuso sexual, que en un universo de 2 millones “es prácticamente nada”.

Para el caso de Zacatecas, continuó el magistrado, en 2019 se denunciaron 24 mil delitos, de los cuales 16 fueron por trata de personas, 44 por corrupción de menores y 217 por abuso sexual “que es primo hermano” de la pornografía infantil y el turismo sexual infantil, dijo, lo que refleja un doble problema, que para empezar pareciera que no se denuncia o que no existen este tipo de delitos, y por otro lado, las penalidades no son suficientes.

“En el Código Penal de Zacatecas tenemos tipificada la pornografía infantil, pero no con esa denominación. Aquí el capítulo tiene el nombre de Delitos Contra el Desarrollo de las Personas Menores de Edad y la Protección Integral de Personas que no tienen la capacidad para comprender el hecho. Pornografía infantil, no le demos vuelta, tipificado en el 181 y 182 del Código Penal”.

Este sentido, Nahle García informó que la penalidad que tiene este delito es de 4 a 8 años de cárcel, mientras que el delito de abigeato es de 4 a 12 años. “Se castiga más el robarse una vaca que la pornografía infantil” dijo, por lo que consideró que es mejor que se aplique la Ley de Trata de Personas que tiene una pena más importante que la del Código Penal ya que se castiga con 15 a 30 años de cárcel.

México: el paraíso

de los pedófilos

El foro efectuado en las instalaciones del antiguo templo de San Agustín fue el marco perfecto para la exposición de otras cifras que dan cuenta de la dimensión del problema, ya que se informó que en México hay cinco millones de niñas y niños que son víctimas de la violencia sexual, lo que equivaldría para dar cuenta de la dimensión, a la población del país uruguayo.

Asimismo, según el Informe del Senado de la República, se dio a conocer que en México se generan 34 mil millones de pesos anuales por pornografía infantil, y de acuerdo con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en difusión de este tipo de pornografía.

De igual manera, se informó que uno de cada 10 delitos relacionados con la pornografía infantil cometidos en el país, fueron denunciados y de estos el Ministerio Público sólo inició procesos judiciales en 60 por ciento de los casos.

Además, se señaló a México como “el paraíso de los pedófilos”, ya que cerca de 600 mil “depredadores sexuales” visitan el país cada año, mil 600 al día, 66 cada hora, más de un pedófilo al minuto. Y de acuerdo con la End Child Prostitution, Child Pornograhy and Trafiking of Children for Sexual Purposes (Ecpat), las 10 ciudades mexicanas que presentan un aumento de turismo sexual son Playa del Carmen, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Chetumal, Nuevo Laredo, Matamoros, Saltillo y Los Cabos.