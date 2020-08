Estamos viendo la posibilidad de federalizar nómina magisterial: AMLO

El presidente de México ■ fotos: la jornada zacatecas

■ Dice que hay posibilidad de hacerlo, pero tendrá que ser de manera gradual

■ Reitera que se reactivará el Fondo Minero, pero con entrega del dinero de manera directa, ya que sí llegaba a los municipios, pero nunca a la gente de las comunidades

■ Alejandro Tello solicitará el apoyo del Gobierno Federal para la reactivación económica

■ Señala que su gobierno apoya la política federal contra la corrupción, y muestra de ello es que Zacatecas no se ha endeudado con un solo centavo

En su conferencia mañanera desde la 11 Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas, ofrecida ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se está buscando la forma de ayudar a la entidad para enfrentar la crisis económica que atraviesa, viendo la posibilidad de la federalización de la nómina magisterial, así como con la continuidad de la entrega de apoyos de manera directa a la gente, con una inversión de 6 mil 465 millones de pesos.

En cuanto a la federalización de la nómina magisterial, la cual le daría un respiro económico a la entidad, López Obrador informó que en la Conago se trató el tema con los gobernadores y que ya se comenzó a hacer en el estado Michoacán. Hay posibilidad de hacerlo, aseguró, pero tendrá que ser de manera gradual porque con la crisis sanitaria se agravó la situación financiera de las entidades y la Federación.

Con respecto a otros apoyos, el mandatario nacional refirió que siguen llegando los beneficios de manera directa al pueblo, a la gente. “Les diría que de cada 10 hogares de Zacatecas, en siete está llegando cuando menos un apoyo del Gobierno Federal. Eso nunca había sucedido”. Además, reiteró igualmente la reactivación del Fondo Minero, pero con entrega del dinero de manera directa, ya que sí llegaba a los municipios, pero nunca a la gente de las comunidades.

Las declaraciones del presidente de México se dieron luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna solicitara el apoyo del Gobierno Federal para la reactivación económica, mediante la liberación de mil millones de pesos para la generación de proyectos de infraestructura con los cuales se beneficiarán a miles de familias de la entidad, tanto en la derrama como en obras carreteras, caminos y pavimentación de calles.

“En Zacatecas no le solicitamos recursos de libre aplicación, sino etiquetados, para solventar la nómina educativa, en beneficio de miles de maestras y maestros, y, con este apoyo, la realidad de Zacatecas cambiaría diametralmente”, externó Tello Cristerna en su mensaje durante la conferencia de prensa por la mañana del jueves.

En la entidad se marchaba bien antes de la emergencia sanitaria, recalcó el jefe del Ejecutivo estatal, sin embargo, luego de la pandemia se han perdido cerca de 7 mil empleos, por lo que reiteró el llamado a que el gobierno de México apoye y dé impulso a la economía estatal para atraer nuevas inversiones.

Finalmente, el gobernador subrayó que la administración que encabeza apoya la política federal contra la corrupción, y muestra de ello es que Zacatecas no se ha endeudado con un solo centavo, “y si usted nos apoya, podremos salir adelante; los zacatecanos sabemos que el trabajo todo lo vence”, finalizó.

Que se investigue a David

Monreal y Miguel Alonso

Luego de que se cuestionara a López Obrador sobre las denuncias del supuesto uso indebido de recursos públicos para la promoción de la imagen de David Monreal Ávila, coordinador general de Ganadería, el mandatario nacional señaló que corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar la investigación, pero adelantó que no se va a permitir que se utilice dinero del presupuesto con propósitos electorales para ayudar a un partido o candidato.

“Este es el caso de Zacatecas, ya hay muchas denuncias de los que se consideran rivales, así es esta temporada: cuando hay elecciones, campañas, se calientan los ánimos, se encienden las pasiones. Entonces hay que serenarse y que el pueblo elija libremente a sus autoridades. Estamos obligados a que se haga valer la democracia”.

De igual manera, en el caso de las denuncias interpuestas contra el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, López Obrador informó que no tiene conocimiento de ellas, pero que si ya están puestas, seguramente se le está dando curso. “Nosotros no somos tapadera de nadie, no vamos permitir la corrupción. No es venganza, es justicia”, dijo.

Denuncia de Lozoya, todo

indica que es cierta: AMLO

En un primer momento de su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refirió con respecto a la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que menciona a ex presidentes y figuras políticas como Ricardo Anaya, que todo indica que es cierta y no es apócrifa porque ya han reaccionado muchos de los involucrados, pero informó que no la ha terminado de leer porque son 60 páginas “y además me estaba desvelando y no quería tener pesadillas”, porque es “escandalosa”.

“Es una denuncia muy grave, desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley. Le tengo confianza, sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados, va a actuar con apego a la verdad”.

“Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos de estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se sepa la verdad. En este caso de Lozoya vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información, que se ventilen estas cosas”.

López Obrador señaló que además de estar leyendo la denuncia, está haciendo cuentas para que devuelvan lo robado, porque “es mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas” que además significó un desfalco a la Hacienda Pública y en particular a Pemex.