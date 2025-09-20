21.3 C
■ El comando baleó y quemó tres patrullas.

Sujetos armados atacan instalaciones de la FGE en Ensenada, BC

Dos comandos armados siniestraron las intalaciones de la FGE de BC en el puerto de Ensenada, la noche del viernes 19 de septiembre de 2025. Foto Cuartoscuro / Archivo

Por: La Jornada •

Mexicali, BC. Dos ataques contra la Fiscalía General de Baja California se produjeron, de manera simultánea, durante la noche del viernes en el puerto de Ensenada.

En las instalaciones centrales de la FGBC se registró una balacera contra patrullas estacionadas y la quema de tres unidades.

Un comando armado de cuatro personas descendió de un vehículo en las instalaciones cercanas al Centro de Gobierno, amagó con armas de fuego al guardia de seguridad e incendió tres vehículos en el estacionamiento.

El ataque se registró en la calle Ébano de la colonia Praderas del Ciprés del puerto de Ensenada.

El otro ataque fue en las instalaciones de la calle 9 de la colonia Bustamante donde un grupo armado ingresó al estacionamiento para incendiar la zona de patrullas.

A los lugares de los incidentes llegaron agentes de Investigación y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, así como militares, marinos y bomberos.

