Garantiza Sheinbaum atención médica a adultos mayores

Desde Acapulco, Guerrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que con el programa Salud Casa por Casa, ninguna persona adulta mayor se quedará sin ser visitada en sus hogares por una médica, médico, enfermera o enfermero, quienes en este estado ya han brindado 75 mil 263 consultas domiciliarias.

“Los y las trabajadoras de la salud salen de los consultorios y se van al territorio a visitar a todas y todos los adultos mayores del país, no va a quedar un adulto mayor sin ser visitado por su enfermera, por su enfermero, su médica o su médico”, puntualizó.

Recordó que Salud Casa por Casa es el programa preventivo más importante del mundo, que hará historia gracias a que el personal que lo conforma llega hasta el último rincón del país para otorgar salud, amor y atención a las personas adultas mayores y con discapacidad.

“Podemos poner muchos hospitales, pero si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales en el país, lo que queremos es que la gente no llegue al hospital, ese es el objetivo, por supuesto que si se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud”, aseguró.

Agregó que este programa se complementará con las Farmacias del Bienestar que serán construidas junto a los Centros de Salud y las Tiendas Bienestar para que las y los derechohabientes puedan adquirir sus medicamentos de manera gratuita.

Además, destacó que esta región está de pie gracias a las acciones prioritarias del programa “Acapulco se transforma contigo”, con el cual se atienden las carreteras, la infraestructura hotelera, entre otras obras que se realizan tras el paso del huracán Otis.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, precisó que son 900 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros quienes visitan en sus domicilios a 430 mil derechohabientes para brindar atención médica, además de que en Guerrero habrá brigadas móviles que recorrerán la sierra para atender hasta el último rincón de la entidad.

“No habrá lugar que no visitemos ni distancia que no nos permita llegar”, destacó.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, resaltó que Salud Casa por Casa es un programa innovador, integral y personalizado que busca disminuir las enfermedades.

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó que con Salud Casa por Casa se llevará bienestar y porvenir a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, además puntualizó que se fortalece la atención médica en la región con la rehabilitación del Hospital «Vicente Guerrero» que cuenta con 500 camas: 350 de hospitalización y 150 para servicios complementarios.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aseguró que Salud Casa por Casa es muestra clara de que los gobiernos de la Transformación son de territorio. “No hay transformación sin justicia social y no hay justicia social sin salud”, comentó.