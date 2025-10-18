Refuerza FGJEZ seguridad en Tabasco con operativo

Por: Jaqueline Lares Chávez •

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó el pasado viernes que dio inicio un amplio operativo conjunto en las inmediaciones del municipio de Tabasco, Zacatecas, con la participación de fuerzas estatales y federales. El despliegue tiene como objetivo reforzar las acciones de seguridad y continuar con la desarticulación de organizaciones delictivas que operan en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, los elementos de la FGJEZ, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se mantienen en el terreno realizando labores de patrullaje, revisión y aseguramiento en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. La autoridad exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las indicaciones del personal operativo y colaborar aportando información que contribuya a las investigaciones sobre posibles actividades ilícitas o personas involucradas.

El gobernador del estado, David Monreal Ávila, confirmó que estos operativos forman parte de una estrategia integral para recuperar la tranquilidad en los municipios donde aún se registran focos rojos de inseguridad. “En la primera fase tuvimos diez detenidos, y hoy siguen los operativos. Seguimos desarticulando a las organizaciones delictivas, dándole paz y tranquilidad a nuestra gente”, expresó el mandatario durante una entrevista con medios locales.

Monreal Ávila detalló que recientemente se instaló un módulo de un Destacamento Regional de Seguridad (DERES) en la cabecera municipal de Tabasco, que funcionará como base de operaciones para las corporaciones involucradas. Este punto servirá para coordinar de manera permanente las labores del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal en la región sur del estado.

“Es un trabajo cotidiano, la seguridad debe ser el imperativo de toda sociedad. Estamos fortaleciendo las políticas públicas preventivas y las acciones que permitan construir paz y bienestar”, sostuvo el gobernador. Asimismo, adelantó que las Mesas de Construcción de Paz ampliarán su enfoque para incluir a los sectores productivos y sociales, con el fin de generar confianza y colaboración ciudadana.

Al ser cuestionado sobre la desconfianza que persiste entre los habitantes hacia las corporaciones de seguridad, el mandatario reconoció que este es un tema sensible, pero defendió el desempeño de los cuerpos policiacos. “Nuestra policía es una policía de confianza, que ha avanzado muy bien. En operativos de esta naturaleza siempre habrá quejas, pero debe prevalecer el respeto a los derechos humanos y a las garantías sociales”, afirmó.

Monreal Ávila insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía, y llamó a la población a respetar la ley y colaborar con las instituciones. “Si todos actuamos bien, si todos respetamos la ley, no habría necesidad de intervenciones policiales. El respeto y el derecho deben imperar sobre los dimes y diretes”, enfatizó.

El gobernador también adelantó que se solicitarán refuerzos de la Guardia Nacional para fortalecer la presencia institucional en la zona sur y en las regiones serranas limítrofes con Jalisco, donde se han detectado campamentos y actividades delictivas. “Tenemos información técnica de que algunos delincuentes se protegen en las zonas serranas o en los límites entre ambos estados. Por eso buscamos operativos regionales coordinados, con la participación de las zonas militares y fiscalías de Zacatecas y Jalisco”, explicó.

Mencionó que en semanas recientes se aseguraron más de 45 kilogramos de explosivos en un operativo conjunto en la franja limítrofe, además de otros hallazgos similares en territorio jalisciense. Estas acciones, dijo, demuestran la necesidad de mantener una coordinación interestatal para evitar que los grupos criminales se refugien en vacíos de jurisdicción.

Finalmente, el gobernador abordó otros temas de interés estatal, como la situación financiera de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), cuyos trabajadores han amenazado con ir a huelga. Monreal llamó a la comunidad universitaria a realizar una revisión profunda de su gestión. “La sociedad zacatecana merece una universidad pública de calidad. Confío en que los universitarios sabrán resolver sus diferencias con responsabilidad y compromiso con la educación pública”, puntualizó.