Aumenta la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el país

Por: ALEJANDRA CABRAL

El cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres mexicanas, con un promedio de una muerte cada dos horas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron 8 mil 451 defunciones por esta enfermedad, de las cuales el 99.2 por ciento correspondió a mujeres.

La tasa de mortalidad por cáncer de mama alcanzó 18.7 por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, un incremento respecto a los 15.7 casos registrados en 2015.

Los estados con mayor mortalidad fueron Chihuahua (27.6) y Baja California Sur (24.0), mientras que Guerrero (12.7) y Tlaxcala (12.9) presentaron las cifras más bajas. Zacatecas se ubicó por debajo de la media con una tasa de 16.6.

Una de cada 12 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, estima la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS también advierte que cada año mueren alrededor de 670 mil mujeres por esta causa y señala que la mortalidad es mayor en los países de ingresos medios y bajos debido a la falta de detección temprana y acceso a tratamientos adecuados.

“El cáncer de mama es hoy el tipo de cáncer más común en el mundo”, indica el organismo en su ficha técnica más reciente, subrayando que los avances médicos permiten una supervivencia superior al 90 por ciento si la enfermedad se detecta en etapas iniciales.

La edad avanzada, la obesidad, el consumo nocivo de alcohol o tabaco, los antecedentes familiares, haber tenido la primera menstruación a edad temprana, la exposición a radiación y el uso prolongado de estrógenos o progesterona, figuran entre los principales factores de riesgo.

Sin embargo, las autoridades sanitarias subrayan que tener uno o más de estos factores no implica necesariamente desarrollar la enfermedad. Cerca de la mitad de los casos se presentan en mujeres sin factores de riesgo identificables, salvo el sexo femenino y el hecho de tener más de 40 años de edad.

Un estilo de vida saludable (mantener peso adecuado, realizar actividad física, limitar el alcohol y evitar el tabaco) puede reducir significativamente la probabilidad de padecer cáncer de mama, de acuerdo a la OMS.

La detección temprana, mediante la autoexploración mensual, la exploración clínica anual y la mastografía cada dos años a partir de los 40 años, continúan siendo las medidas más efectivas para mejorar el pronóstico.

En ese sentido, la ONU recuerda este año que la cobertura de programas de tamizaje en América Latina sigue siendo insuficiente, con menos del 50 por ciento de mujeres con acceso a estudios de forma regular.

En palabras de la directora de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS, la meta es reducir en un 2.5 por ciento anual las muertes por esta causa entre 2020 y 2040, lo que podría evitar la pérdida de 2.5 millones de vidas en el mundo.