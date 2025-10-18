Rector de BUAZ se deslinda de las presuntas recategorizaciones

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La administración central de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), basificó u otorgó recategorías irregulares (según lo ha denunciado el Sindicato de Personal Académico) a funcionarios del periodo rectoral anterior y del actual, así como a sus hijos, parejas, sobrinos y a docentes que participaron en la campaña electoral; además, fueron beneficiados diputados y funcionarios del Gobierno del Estado y de otros organismos autónomos.

- Publicidad -

Ángel Román Gutiérrez, rector de la BUAZ, se deslindó de todos esos movimientos de nómina y, aunque admitió que fueron unilaterales, aseguró que no son irregulares porque los directores y el rector en turno tienen la facultad de emitir estos nombramientos.

De acuerdo con el listado de movimientos de nómina de la universidad, al que La Jornada Zacatecas tuvo acceso, en la última quincena de agosto y primera de septiembre de este año, 493 docentes fueron favorecidos con bases o ascenso de categoría, en perjuicio de otros con más derechos. De ellos, 74 tuvieron funciones directivas en el periodo rectoral de Rubén Ibarra Reyes.

Destacan legisladores, funcionarios

de gobierno y titulares de organismos

autónomos que, por la naturaleza de

sus encargos, podrían estar violando

la cláusula de exclusividad que

establece el Contrato Colectivo de Trabajo

En los listados destacan legisladores, funcionarios del Gobierno del Estado y titulares de organismos autónomos que, por la naturaleza de sus encargos, aparentemente violarían la cláusula de exclusividad que establece el Contrato Colectivo de Trabajo, pues el docente no puede trabajar en otro lugar si supera 48 horas a la semana.

Por ejemplo, al diputado Eleuterio Ramos Leal, quien tenía una relación laboral de 10 horas, ahora le otorgaron Tiempo Completo, mientras que a Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), le otorgaron el mismo incremento. En ambos casos fue en la Unidad Académica de Derecho.

En el listado aparece Mario Dévora Méndez, quien pasó de Medio Tiempo a Tiempo Completo, a pesar de que también ostenta una categoría de Tiempo Completo en el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF), en donde ya fungió como director y secretario general del sindicato.

La subsecretaria de Prevención Social del Delito de la Secretaría General de Gobierno desde abril del 2023, es otra de las beneficiadas al pasar de Medio Tiempo a Tiempo Completo.

La cuñada del exdirector de la Unidad Académica de Medicina pasó de Tiempo Determinado a Medio Tiempo en la Unidad Académica de Medicina, a pesar de que funge como endocrinóloga de adultos en la Secretaría de Salud.

Otro caso es el de la subsecretaria de Ganadería del Gobierno del Estado, quien pasó de Tiempo Completo a Tiempo Completo más 10 en la Unidad Académica de Veterinaria y Zootecnia.

Por su parte, la hermana de la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) e hija del coordinador de Comunicación Social de la BUAZ, fue beneficiada con Tiempo Completo de base en la Unidad Académica de Veterinaria y Zootecnia.

Asimismo, la directora de la Unidad Académica de Medicina en la administración anterior, pasó de Medio Tiempo a Tiempo Completo y cambio de categoría de Titular A a Titular B

La hija de la secretaria administrativa de la universidad y exdirectora de la Unidad Académica Preparatoria, también fue favorecida al pasar de Tiempo Determinado a 40 horas de base como auxiliar en el área de Ciencias de la Salud, a pesar de que no cuenta con título de licenciatura.

Rector se deslinda de los movimientos de nómina

Román Gutiérrez afirmó que de su parte puede demostrar que no hizo ningún movimiento en la nómina después del 15 de septiembre, primera quincena de su periodo rectoral, de manera que los referidos se hicieron desde el 2024.

Además, aseguró que, aunque sí se trata de nombramientos entregados de manera unilateral por la Rectoría, el procedimiento fue legal porque esa es facultad del rector y de los directores.

“Los están estigmatizando porque los consideran irregulares, pero no. Sí son unilaterales poque el rector tiene la facultad para entregar nombramientos directos, lo autoriza la normatividad, pero esto puede hacerse siempre y cuando no afecten a otro universitario”, expresó.

Recordó que en la administración

de Antonio Guzmán Fernández

hubo casi 700 movimientos similares

Por tanto, dijo que de su parte hay la disposición de revisar en conjunto con el sindicato que estos nombramientos no hayan violentado los derechos de otros docentes, pero los insistió en que estos son legítimos porque el rector tiene la facultad de hacerlo.

Román Gutiérrez recordó que en la administración de Antonio Guzmán Fernández hubo casi 700 movimientos similares, y ahora en esta situación asesora a la secretaria general del sindicato, Jenny González Arenas.

Sobre los docentes que aparentemente violan la cláusula 48 de exclusividad, refirió que no conoce los casos concretos, pero también es un tema que puede revisar en conjunto con el SPAUAZ.