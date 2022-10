Marchan familiares y amigos del joven, ahora fallecido, Jorge Iván Ávila Correa

Por: La Jornada Zacatecas •

Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y familiares de Jorge Iván Ávila Correa, alumno de preparatoria que falleció a consecuencia de una golpiza al salir de un antro, realizaron una marcha en el Centro Histórico para exigir justicia y que se castigue a los responsables.

- Publicidad -

Uno de los amigos de Jorge Iván, quien solicitó no ser identificado, declaró que el joven fue golpeado por 7 personas y, con base en los videos y testigos, todas han sido identificadas y se trata de hijos de autoridades del Gobierno del Estado y del municipio de Guadalupe, de quienes los abogados les pidieron no dar los nombres.

Según relató, el pasado 2 de julio, en un antro de la capital del estado, un grupo de jóvenes golpeó severamente a Jorge Iván y estos fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal.

“Yo recibí una llamada en donde me dicen que acababan de golpear a Jorge. Fui y encuentro a mi amigo ensangrentado; lo subo al carro y me dicen que iba pasando la camioneta de quienes los golpearon. Ellos traían de guaruras a policías a estatales y me di cuenta porque al querer seguirlos, los policías me detuvieron y me cortaron cartucho”, comentó.

Detalló que los policías pretendieron bajar a Jorge Iván de su vehículo, pero “yo me negué porque era muy probable que lo desaparecieran para no dañar imágenes políticas del gobierno”.