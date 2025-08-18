Saúl Monreal pide revisar bajas en programas de Bienestar

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Cuestionado sobre retrasos en la entrega de apoyos de la Secretaría de Bienestar, el senador Saúl Monreal Ávila afirmó que conoce de tres casos concretos de adultos mayores que dejaron de aparecer “de la noche a la mañana” en el padrón de beneficiarios y llevan hasta un año sin recibir su pensión.

“No me atrevo a decir que hay corrupción, pero si me atrevo a decir que hay supuestos actos de corrupción y que se investiguen”, declaró Monreal Ávila al aseverar que pedirá una revisión a la Secretaría de Bienestar para corroborar “si es verdad que desde arriba dieron de baja a muchos”.

Explicó que esta baja de los programas se repite en varios lugares y también afecta a los beneficiarios de apoyos por discapacidad y de la beca “Benito Juárez”. “Lo más grave es manejar efectivo”, señaló.

Sobre los incentivos a pequeños comercios y empresas que serían afectadas por la construcción del segundo piso en el boulevard metropolitano, Saúl Monreal calificó como un error retirar o condicionar los apoyos tras la cancelación de la obra.

Al señalar que “muchos y muchas” lo querrían ver fuera de Morena, el senador recordó que en la más reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, no le permitieron acercársele y explicó que “a veces una foto, una pose ayuda, pero es banalidad pura; lo importante es el trabajo real”.

También reprochó que otro actor político haya agendado un evento el sábado a la misma hora en que realizará una reunión de evaluación de estructura para las tareas de los comités seccionales del partido, calificándolo como “copión” sin precisar nombres.

El senador explicó que continúa dedicado al trabajo territorial, como lo pidió la mandataria federal, al puntualizar que los legisladores deben ser “de territorio, no de escritorio”. Auguró buenos resultados con la conformación de 71 mil 514 comités seccionales de defensa de la Cuarta Transformación en todo el país.

“Me han dado la encomienda de crear comités seccionales, lo que nunca había pasado”, subrayó al describir que su función será informar a la población sobre las reformas y logros del movimiento, fortalecer la organización territorial y defender los avances de la Cuarta Transformación.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes Martín Gerardo López Carrillo, organizador de la carrera atlética Batalla de Bracho, y Rafael Flores López, presidente de la mesa directiva de la Cofradía de San Juan Bautista, quienes convocaron a participar en la justa deportiva del próximo domingo 24 de agosto a las 7:30 de la mañana en Lomas de Bracho, con rutas de 5 y 10 kilómetros.