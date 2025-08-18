Minera Peñasquito inaugura nuevo Centro de Control

Por: La Jornada Zacatecas •

Newmont Peñasquito inauguró un nuevo Centro de Control de Mina, también

conocido como Dispatch. El Centro es el núcleo estratégico de la supervisión minera, y tiene como objetivo eficientar el uso de los recursos de la mina -como palas, camiones y cargadores- para que funcionen de manera segura y eficiente 24/7.

En este sentido, se trata de un espacio fundamental para fortalecer la seguridad, la coordinación y la eficiencia de la operación, integrando los valores de la empresa en la labor diaria del personal operativo.

El Centro cuenta con el sistema de administración de flota Dispatch 6, que permite

la conexión de todos los equipos mediante tecnología Wi-Fi y GPS, posibilitando la

supervisión y gestión en tiempo real. Esta herramienta ayuda a mejorar la

asignación de equipos, reducir los tiempos improductivos, incrementar la

seguridad operativa y favorecer la sostenibilidad ambiental, mediante un uso más

eficiente del combustible y menores emisiones de gases de efecto invernadero.

La remodelación del Centro de Control de Mina representa la mejora continua de

Peñasquito a través de nuevas tecnologías, iluminación y ventilación óptimas, con

estructurado seguro y un video wall estratégico que facilita la visualización

completa de las operaciones.

Estas actualizaciones proporcionan un entorno funcional que permite la

supervisión continua y respaldan la toma de decisiones basada en datos,

garantizando condiciones de trabajo seguras y eficientes para el personal.