Asegura David Monreal que la Feria Nacional de Zacatecas sigue en marcha pese a amparo

Por: Jaqueline Lares Chávez •

El gobernador David Monreal Ávila aseguró que la realización de la Feria Nacional de Zacatecas no está en riesgo pese al amparo interpuesto por el abogado Jorge Rada para frenar el evento.

“Que decida la justicia, por fortuna somos un estado de instituciones y desde luego el pueblo. Yo digo que el pueblo de Zacatecas fiesta tendrá, no le veo problema, pero bueno, es un asunto que se atienda”, expresó.

El mandatario recordó que el abogado ya había emprendido acciones legales en contra de las corridas de toros, lo cual calificó como una medida que “solo lastima al pueblo”. “La vez pasada, ustedes recordarán, también le dio al traste, entorpeció lo de las corridas de toros y siguen las corridas. Entonces, solo lastiman al pueblo” apuntó.

Monreal Ávila también fue cuestionado sobre las declaraciones del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, quien aseguró que existe un conflicto con el gobierno estatal y acusó que no se le prestó el servicio de luz eléctrica para realizar el evento de Ciudades Patrimonio en Plaza de Armas.

Al respecto, el gobernador respondió: “Lo que se va a tener que enfrentar el presidente es a su realidad, porque todos cuando asumimos una responsabilidad de esta naturaleza estamos obligados a bien cumplir y hacerlo mejor”.

Indicó que el municipio capitalino enfrenta diversos problemas, principalmente en materia de limpieza y orden urbano. Consideró que Zacatecas merece más, pues la ciudad se encuentra muy sucia, con una gran presencia de comercio informal y un alto grado de anarquía en las avenidas. Añadió que contribuirá a resolver esta situación, y destacó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en el principal bulevar, recordando que la ciudad únicamente cuenta con dos de estas vialidades “imagínense si tuviera más, pobre Zacatecas “agregó.

En este sentido, el mandatario refirió que ya giró instrucciones para limpiar y rehabilitar las vialidades. Señaló que “ya se está limpiando todo el bulevar, el camellón central, los laterales” y explicó que solicitó la intervención de Obras Públicas “porque no hacen caso, entonces hay que ayudar a que se limpien todas las avenidas”.

Criticó que no se han realizado nuevas calles en la capital, aunque reiteró el respaldo institucional de su administración hacia el municipio: “Del gobierno del Estado solo merecen respeto, atención. Hemos cumplido de manera puntual hasta anticipar el tema de sus participaciones. Les hemos mejorado sus participaciones presupuestales gracias a la buena administración”.

Recordó que se le entregó la capital sin adeudos, tanto en el Seguro Social como en otras áreas, un municipio bien ordenado administrativamente y financieramente.

El mandatario afirmó que Zacatecas cuenta con “la mayor política social” del país. “En lo que a nosotros nos corresponde como Estado, no van a tener ni queja ni absoluta falta de apoyo. No, vamos a seguir apoyando” mencionó.

Recordó que a todos los municipios se les ofreció el esquema de “peso a peso” dentro de la nueva gobernanza y reiteró que ha respetado la autonomía municipal: “Los municipios que no quisieron participar, he respetado su decisión y he respetado a donde quieran orientar su recurso”.

En materia de seguridad, enfatizó que es la única área en la que no se permite improvisación: “Hay una sola acción y tarea que no le permitía a los municipios la ocurrencia: la seguridad. En el tema de seguridad sí hemos ido y estamos insistentes porque logramos que en Zacatecas haya una buena policía, logramos que en Guadalupe haya una buena policía. Estamos intentando que en Fresnillo haya una buena policía y estamos intentando que en todos los 58 municipios haya una buena policía”.