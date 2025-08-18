Arranca rehabilitación de segunda etapa de tramo carretero La Estancia-Corrales

Por: La Jornada Zacatecas •

El gobernador David Monreal Ávila realizó un recorrido de supervisión en la carretera de Corrales, perteneciente al circuito Sombrerete–Chalchihuites–La Colorada, que en total prevé la rehabilitación de 44.30 kilómetros.

- Publicidad -

Subrayó que esta vialidad, como muchas otras en Zacatecas, presentaba un deterioro considerable que afectaba directamente a comerciantes, transportistas y habitantes de la región, “es increíble que le parezca normal a nuestra gente ver estas condiciones, pero es la realidad que viven quienes circulan por estas carreteras”.

El mandatario estatal subrayó que se han realizado acciones para la rehabilitación de tramos carreteros, que incluyen la colocación de nuevas carpetas asfálticas y el recarpeteo de zonas estratégicas. Reconoció que el proceso ha sido complejo, pero con avances significativos en diversas regiones.

El proyecto beneficiará de manera directa a 2 mil 502 habitantes de las comunidades de Estancia de Guadalupe, Corrales, San Juan de la Tapia, Colonia El Orión y La Colorada.

El circuito completo tiene una extensión de 44.30 kilómetros, de los cuales 5.94 ya han sido intervenidos y 38.36 km están pendientes de ejecución.

La primera etapa cuenta con una inversión total de 12 millones 114 mil 105.69 pesos, distribuida en dos ejercicios, uno en 2024 de 3.0 km ejecutados (tramo del km 18+500 al 21+500) con trabajos de desyerbe, limpieza de cunetas y alcantarillas, sellado de grietas, bacheo y aplicación de carpeta asfáltica, además de reposición de señalamiento horizontal y dispositivos de seguridad.

Para el presente año se tiene prevista la rehabilitación de 2.94 km por iniciar (tramo del km 15+560 al 18+500) con acciones de desmonte, bacheo, renivelaciones locales y colocación de carpeta asfáltica, que incluyen señalamiento y dispositivos de seguridad.

En el ejercicio 2024 se concluyeron los primeros 3 km, lo que ha mejorado sustancialmente las condiciones de tránsito en el tramo Corrales–La Colorada.

Para 2025, además del tramo en ejecución, se tiene programada la rehabilitación de 36.36 km pavimentados y la modernización de 2.00 km sin pavimentar, con trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento integral.

La segunda etapa contempla una inversión estimada de 40 millones 087 mil 178.72 pesos, destinada a la rehabilitación de 20.80 km de la Mina La Colorada–Sombrerete/Chalchihuites, y 15.56 km del tramo Corrales– Estancia de Guadalupe–Mina La Colorada, que incluye trabajos adicionales.