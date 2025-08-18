Concluye Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

Por: La Jornada Zacatecas •

Concluye el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Zacatecas, el cual logró reunir a miles de visitantes y artistas, consolidando a la capital como un referente cultural y turístico a nivel nacional e internacional.

Durante los días de celebración, se estima que entre 2 mil y 2 mil 500 personas visitaron la ciudad, sin contar a los invitados especiales que enriquecieron el programa.

El presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, destacó que el festival ofreció una amplia gama de actividades dirigidas tanto a la población zacatecana como a los turistas, con el objetivo de proyectar la identidad, tradición, cultura y costumbres que distinguen a Zacatecas.

A diferencia de ediciones anteriores, esta edición se distinguió por su enfoque inclusivo, ya que por primera vez se tomó en cuenta la participación de los municipios del estado. Asimismo, se sumaron ciudades patrimonio y comunidades extranjeras, ampliando la convocatoria y fortaleciendo el intercambio cultural.

Entre las novedades, destacó la instalación de cuatro escenarios simultáneos, en espacios emblemáticos como la Plaza de Armas y el Jardín Juárez, lo que permitió una mayor diversidad de espectáculos y una excelente afluencia en cada uno de ellos.

El evento contó también con la presencia de invitados internacionales, como el alcalde de McAllen, Texas, y el cónsul de Japón, lo que refuerza el papel de Zacatecas como un destino de valor patrimonial y cultural excepcional.

La realización de esta edición, después de ocho años de ausencia y tras los desafíos sufridos por el patrimonio de la ciudad, adquiere un significado especial al consolidarse como un esfuerzo por preservar y difundir el valor universal que distingue a Zacatecas ante el mundo.