Comienzan clases para alrededor de 45 mil estudiantes y docentes en la BUAZ

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este lunes inician las actividades académicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para alrededor de 45 mil estudiantes y docentes; no hay motivos para que se presente algún conflicto de índole político o laboral que impida o afecte el desarrollo de las clases, afirmó el rector electo Ángel Omán Gutiérrez.

De acuerdo con el calendario oficial de la universidad, el semestre inicia hoy, 18 de agosto, y concluye el 17 de diciembre próximo, aunque las clases habrán concluido el 28 de noviembre. Las dos semanas restantes corresponden al periodo para exámenes ordinarios y extraordinarios.

En este semestre hay dos días inhábiles, el 16 de septiembre, día en que se conmemora la independencia de México y el 17 de noviembre, correspondiente al Día de la Revolución Mexicana que se conmemora el día 20 de ese mes. Además, hay dos días “contractuales” que también serán inhábiles, el 15 de septiembre y el 2 de noviembre.

Por otra parte, el rector electo manifestó su disposición de diálogo con los diversos grupos políticos y expresiones al interior de la universidad, con la intención de que no haya pretextos para afectar las actividades escolares.

De acuerdo con Román Gutiérrez, “en lo que resta de esta etapa de la administración, el rector interino Armando Flores ha generado las condiciones de estabilidad para que no exista ningún conflicto político que interrumpa actividades, y de mi parte seguiré en la misma dinámica de tender puentes con grupos, expresiones”.

Por tanto, consideró que no se perciben causas o pretextos para que se interrumpan las clases en este inicio de semestre, ya que los jóvenes y los padres de familia tienen la expectativa de iniciar el ciclo escolar adecuadamente.

En ese sentido, dijo que en la etapa de una nueva administración hay la intención de avanzar en ese sentido de atender y resolver cualquier problemática que se presente, a fin de que haya gobernabilidad al interior de la universidad y que no sean afectadas las clases.

Sin embargo, se prevé que docentes de la Unidad Académica de Agronomía, quienes tomaron las instalaciones de su plantel en días pasados, continúen con su protesta por conflictos en las cargas de trabajo. Por parte de la Unidad Académica de Medicina Humana, posiblemente comenzarán clases hasta el martes o miércoles, debido a la falta de asignación de cargas de trabajo por parte de la dirección. Asimismo, se rumora que docentes de otras unidades académicas realizan protestas en el transcurso de la semana.