Sismo sacude capital zacatecana; evacúan a burócratas y escuelas

Poco antes de las 13 horas de este miércoles 15 de noviembre, un fuerte movimiento se dejó sentir en toda la capital del estado, tanto que personal tanto de recintos públicos como privados, se vieron en la necesidad de evacuar los inmuebles por protocolo de seguridad. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo una magnitud de 1.4 en la escala de Ritcher con epicentro en el municipio de Calera de Victor Rosales, no obstante, habitantes de la capital culparon otra vez a la mina Capstone Copper debido a las voladuras.

Luego del movimiento, el cual se sintió en varias latitudes según reportaron usuarios de redes sociales, vecinos de las colonias aledañas a la mina como la Díaz Ordaz y Pedro Ruiz González volvieron a manifestarse y bloquear la entrada a la empresa minera, desde donde solicitaron a la Secretaría General de Gobierno la presencia del Ejército Mexicano para que investigue la detonación tan fuerte que se sintió, pues aún y cuando se les informó que había sido un sismo, lo desestimaron porque señalaron que además del movimiento se escuchó el ruido fuerte, como de una explosión.

En el lugar, José Manuel Delgado, vecino de la segunda sección de la colonia Díaz Ordaz se comunicó en alta voz con el subsecretario de Atención Política, César Artemio González Navarro, quien, molesto, le pedía que no estuvieron bloqueando la viabilidad como habían acordado en las mesas de trabajo, no obstante, inconformes, los vecinos señalaron que como ellos tampoco habían cumplido no se quitarían hasta la atención de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Tenemos personas enfermes, discapacitadas, en silla de ruedas, adultos mayores que no pueden valerse por ellos mismos” señalaron los manifestantes, quienes expusieron nuevamente que viven con temor y que no quieren negociar con la mina ni recibir un peso de ellos, sino que paren las voladuras que están afectando su patrimonio y su vida.

Godezac exigirá a la mina que demuestren que ellos no provocan los estruendos: Reyes Mugüerza.

En entrevista radiofónica, el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó que el movimiento se debió a un temblor acaecido a las 12:40 de la tarde, no obstante, señaló que independientemente de este episodio, el gobierno ha llevado a cabo más de 10 mesas de trabajo con los vecinos de las colonias que pudieran verse afectados por las actividades de las minas, y en este caso, dijo, sin importar que haya sido un movimiento de placas tectónicas, “vamos a seguir con la exigencia a la mina, de que ellos mismos nos demuestren que los estruendos y que el movimiento que sienten los vecinos no sea provocado por la explosiones que realizan”.

Reyes Mugüerza explicó al comunicador Gustavo Goytia que tienen mesas de diálogo permanentes en las cuales la empresa minera tiene el compromiso de colaborar en los estudios para determinar cuáles son las causas de estos movimientos y recalcó que se continuará acompañando a los vecinos que tienen la justa exigencia de saber las causas.

“La instrucción del gobernador es acompañar en todo momento a los vecinos de nuestras colonias y si resulta que la mina o cualquier empresa es la responsable de estos movimientos, por supuesto que vamos a acompañar a la gente en esta exigencia”, dijo el funcionario, quien agregó que los vecinos han manejado las teorías de que es Capostone Copper, pero también puede deberse a minas clandestinas, situación de la que dijo, no hay indicios.

“Si es la mina la que está provocando, el gobierno tomará las acciones conducentes de manera inmediata y esas acciones pueden ir desde el cambio de procedimientos en el trabajo de la mina hasta la suspensión de la misma mina. Si se trata de un movimiento distinto, se tendrán que explorar las medidas que se llevarán a cabo”, concluyó.