La traducción cultural: mediación, contexto y paratextos

Por: ANNA MARÍA D'AMORE* •

La Gualdra 688 / Lenguaje / Traducción

La traducción cultural es un fenómeno complejo que trasciende la simple equivalencia lingüística. Más que un traslado de palabras, representa un proceso de mediación entre lenguas, contextos y culturas, mediante el cual se negocian significados, valores y percepciones del otro. Los traductólogos insisten en la importancia de situar la traducción en un marco histórico y social, para mostrar cómo se convierten los traductores en agentes de circulación cultural, política, científica y religiosa. Nuevas tendencias amplían esta perspectiva al evidenciar el papel de los elementos paratextuales —como prefacios, notas, prólogos o comentarios— en la mediación y la construcción del significado, evidenciando que la traducción no es sólo textual, sino también contextual y discursiva.

Burke y Hsia (2007) introducen la noción de “culturas de traducción”, refiriéndose a los entornos sociales, políticos, religiosos e intelectuales que condicionan qué se traduce y cómo. Ofrecen ejemplos paradigmáticos: los misioneros jesuitas que trabajaban en China no sólo trasladaban textos religiosos y científicos al chino, sino que adaptaban ideas, conceptos y terminología para hacerlos comprensibles y culturalmente aceptables. Ocurría lo mismo en la Nueva España. Estas adaptaciones revelan la tensión entre fidelidad textual y relevancia cultural: los traductores actúan como mediadores activos, equilibrando la preservación del contenido original con la necesidad de resonar en la cultura receptora.

Delisle y Woodsworth (2005; 2012) enfatizan que los traductores son agentes de transferencia de ideas y valores, enfrentando decisiones estratégicas sobre la fidelidad, la inteligibilidad y la adaptación cultural. La traducción, por lo tanto, no puede entenderse como una actividad neutral: depende de la posición social del traductor, de la lengua de prestigio y de las expectativas del público. En este sentido, la elección del como el latín como lengua de circulación universal o la preferencia por los vernáculos locales no es sólo un asunto lingüístico, sino un acto cultural y político. La traducción se convierte en un instrumento para estructurar conocimiento, influir en audiencias y consolidar identidades colectivas.

La incorporación de los paratextos, según Batchelor (2018), permite ampliar la visión de la traducción como mediación cultural. Prefacios, notas y comentarios ofrecen al traductor la oportunidad de guiar la recepción del texto, justificar decisiones de adaptación y establecer un diálogo con la audiencia. Por ejemplo, un prólogo puede contextualizar un concepto extranjero, advertir sobre posibles malentendidos o subrayar la importancia de ciertos términos; así, el traductor no sólo transfiere información, sino que modela activamente la interpretación cultural. Estos elementos paratextuales actúan como puentes entre el texto original y el lector, evidenciando que la traducción implica tanto decisiones lingüísticas como estrategias de comunicación cultural y discursiva.

La traducción cultural no se limita a la transferencia de contenido, sino que implica negociación y transformación. En la esfera religiosa, por ejemplo, la traducción de textos devocionales no sólo transmite fe y doctrina, sino que moldea prácticas, jerarquías y percepciones del otro. En la ciencia, la traducción de obras astronómicas, filosóficas o médicas requería adaptar conceptos, unidades y terminología, influyendo en la consolidación de la ciencia moderna. Los paratextos, como notas explicativas o glosarios, reforzaban la autoridad del traductor y facilitaban la circulación del conocimiento, mostrando cómo la mediación textual se integra a la mediación cultural.

La traducción cultural es un proceso dinámico y multifacético: es mediación entre mundos, construcción de sentido, instrumento de circulación de ideas y vehículo de transformación cultural. Los traductores, a través de decisiones lingüísticas, culturales y paratextuales, participan activamente en la configuración del conocimiento, la identidad y las percepciones de otras culturas. La traducción cultural, entonces, no sólo traslada palabras, sino que genera significado, construye contextos y articula relaciones de poder y conocimiento entre comunidades lingüísticas diversas; se revela como un fenómeno integral que combina transferencia lingüística, mediación cultural e intervención paratextual. La traducción es un acto creativo y estratégico que transforma tanto el texto como la cultura receptora, constituyéndose en un componente esencial del intercambio cultural y del entendimiento entre comunidades.

* Docente-investigadora en la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades UAZ.