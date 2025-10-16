“Dos veces vivo”, o de cómo Forrest Gander ha reinterpretado infinidad de veces su realidad

Por: Vianney Carrera •

Tras la pérdida de su esposa, Forrest Gander, decidió plasmar en poesía un mundo micológico en donde el ente por sí mismo no puede existir, a menos de que cohabite con los suyos.

En entrevista, el ganador del Premio Pulitzer 2019 tuvo un diálogo en donde detalló más aspectos sobre su libro “Dos veces vivo”, el cual fue testigo el 30 de septiembre de las veladas de poesía en el Museo La Milarca en el municipio de San Pedro Garza García, en donde la editorial nuevoleonesa Vaso Roto, fue una de las muchas traducciones que tiene en español esta obra.

Gander explicó que su interés principal no es hacer de la literatura como un ejercicio académico, sino una experiencia sensorial y vital, la cual pueda transmitir su cosmovisión del universo.

“Quiero una experiencia en la que al principio no reconozca algo y, a medida que construyo una relación con ello, algo se expande en mí, en mi percepción y en mi conciencia”, señaló respecto al tipo de arte que es afín y que quiso transmitir en su obra.

El origen de “Dos veces vivo” está marcado por una experiencia personal de duelo. Tras la muerte de su esposa, Gander se acercó al estudio de los hongos y líquenes, hallando en ellos una metáfora sobre la vida compartida.

“Son una criatura muy misteriosa porque es una combinación de dos o más organismos que dejan sus propias vidas para crear un ser completamente nuevo y no pueden regresar a lo que eran antes. Me di cuenta que era una metáfora por los modos en que en tu vida hay otras vidas”, señaló.

Esa reflexión se extiende a una crítica sobre la relación del ser humano con la naturaleza, tema central de su poesía en donde además, combina su preocupación por el cambio climático a través de figuras retóricas y visuales en su poesía.

“En el mundo occidental usamos la Tierra para extraer cosas sólo para nuestro uso […] la contaminación, la desaparición de especies, la basura plástica en el océano y la muerte de arrecifes de coral, todo eso tiene que ver con esta forma de vivir”.

“Dos veces vivo” tiene el objetivo principal de reorganizar el sentido de identidad para que a través de su poesía, el lector tenga esa sensación de estar conectado con el mundo, y reconocer que al mismo tiempo se está destruyendo de manera muy rápida, aunque hay una posibilidad de salvarlo.

El poeta recupera tradiciones antiguas como la literatura Sangam de la India, donde la identidad humana estaba entrelazada con el entorno y al mismo tiempo, la crisis ecológica es el gran tema de nuestra era.

“Ellos pensaban que era imposible escribir sobre lo que sientes sin considerar cómo el mundo alrededor te influye […]. Las especies se están extinguiendo tan rápido […], tus hijos tal vez no lleguen a ver ranas o salamandras, a menos que cambiemos la manera en que pensamos sobre cómo usamos la Tierra y a las demás especies, también será un mundo muy sombrío para los humanos”, declaró.

La edición en español de su obra “Dos veces vivo” estará disponible a partir de la segunda semana de octubre en las plataformas en línea, por el momento, la traducción al español que se hizo en Nuevo León se puede adquirir directamente de la página de internet de Vaso Roto Ediciones.