Destaca DMA entrega de mil 800 apoyos alimentarios en Noria de Ángeles

Por: La Jornada Zacatecas •

En la comunidad Rancho Nuevo de Morelos, del municipio de Noria de Ángeles, el gobernador David Monreal Ávila destacó la inversión social que el Gobierno de Zacatecas ha desplegado en este territorio, donde se dispersan 1 mil 850 apoyos alimentarios, que representan una inversión social de casi 2.5 millones de pesos.

El mandatario estatal dijo que este programa no sólo consiste en la entrega de un apoyo, sino en la reconstrucción del tejido social a través de la corresponsabilidad, por lo que exhortó a la población a participar activamente en la limpieza de sus calles, el mejoramiento de escuelas y el cuidado de los adultos mayores, acciones que serán coordinadas por los comités ciudadanos.

Refrendó su profundo lazo con el pueblo de Zacatecas y se comprometió a trabajar incansablemente para servir a la gente y generar condiciones de bienestar; anunció que en el futuro se implementarán programas de autoempleo y capacitación en oficios.

En Noria de Ángeles se distribuyen 550 despensas en la cabecera municipal, 750 en la comunidad de Maravillas, 200 en San Francisco y 343 en Rancho Nuevo de Morelos.

El director del Instituto Tecnológico de Loreto, Kevin Guerra Ríos, subrayó que el estado tiene «un gobernador de territorio, no un gobernador de escritorio», por su cercanía y presencia constante en las comunidades.

La subdirectora de Fortalecimiento Institucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Mayra Gabriela Castañón Ruiz, destacó el carácter virtuoso y participativo del programa Corazón Contento.

La presidenta municipal de Noria de Ángeles, Gabriela Cuevas Silva, expresó su profundo agradecimiento al Monreal Ávila por hacer al municipio partícipe del programa Corazón Contento.

Destacó el apoyo del Gobierno del Estado para el reencarpetamiento de tramos carreteros, donde la carretera de Ignacio Zaragoza a Guadalupe Victoria (La Honda) está por concluir, y anunció otros proyectos que beneficiarán a las comunidades.