Ricardo Cordero, al volante de «El Malditillo» conquista la Carrera Panamericana

Por: ALEJANDRA CABRAL •

«El Malditillo», conducido por Ricardo Cordero, cruzó hace unos minutos el arco de meta frente a la Catedral Basílica de Zacatecas, al ritmo de mariachis y entre los aplausos del público reunido en la Avenida Hidalgo del Centro Histórico. El piloto y su navegante Marco Hernández se consagraron como campeones de la edición 75 de la Carrera Panamericana.

El segundo lugar fue para Hilaire Damiron y Laura Damiron, también a bordo de un Studebaker, mientras que el tercer sitio lo ocuparon Carlos Manuel García y Eduardo Solís García, quienes obtuvieron el récord de ser los más jóvenes en correr la carrera y obtener un lugar en el podio.