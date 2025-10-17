Realizan búsquedas forenses en Jerez y Río Grande

Por: La Jornada Zacatecas •

Este jueves, dos equipos de búsqueda de personas realizaron prospecciones forenses simultáneas en los municipios de Jerez de García Salinas y Río Grande, demarcación en la que se localizaron restos óseos, como parte de las acciones que en esta materia llevan a cabo el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia.

Personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se trasladó a la comunidad de Ermita de los Correa, en el municipio de Jerez, en donde llevaron a cabo una búsqueda forense.

La segunda célula, integrada también por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, realizó una prospección forense en polígonos establecidos en el municipio de Río Grande, con base en las carpetas de investigación y acuerdos dispuestos en la mesa permanente de trabajo.

En ambas acciones se contó con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.