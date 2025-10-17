Rinde Verónica Díaz su Primer Informe Legislativo en Apozol

Por: La Jornada Zacatecas •

La senadora Verónica Díaz Robles presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas en el municipio de Apozol, donde destacó los que a su juicio son los avances alcanzados en materia de justicia social, bienestar e igualdad.

Ante simpatizantes y representantes públicos de la región sur del estado, la legisladora subrayó el papel histórico que desempeñan las mujeres en la vida política nacional tras la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República.

“No dejemos pasar este momento histórico. Ya lo dijo nuestra querida presidenta: es tiempo de mujeres. Pero recordemos que ella no llegó sola; con ella llegamos todas”, afirmó la senadora durante su mensaje.

Díaz aseguró que su labor legislativa ha sido guiada por los principios de la Cuarta Transformación, y refrendó su compromiso con las causas sociales.

“Soy zacatecana, servidora de la Nación y senadora de la República, pero, sobre todo, su compañera de lucha. La Cuarta Transformación avanza y tiene futuro”, expresó ante los asistentes.

La senadora destacó que el llamado Plan C, aprobado en el Congreso a partir de 2024, permitió consolidar lo que denominó el Segundo Piso de la Transformación, con 21 reformas constitucionales “de profundo alcance social”. Entre ellas mencionó la reforma al Poder Judicial, la revalorización del salario mínimo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la protección constitucional de los programas de Bienestar.

De acuerdo con la legisladora, más de 115 mil personas del sur de Zacatecas se beneficiaron este año con una inversión cercana a mil 600 millones de pesos, a través de los programas federales de apoyo social. Los municipios de Villanueva, El Plateado, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, Juchipila, Moyahua, Mezquital del Oro, Nochistlán y Apulco figuran entre los principales beneficiarios.

Verónica Díaz refrendó su compromiso de seguir legislando “por el bienestar del pueblo zacatecano” y aseguró que el movimiento de transformación “no sólo tiene historia, sino también futuro”.

El acto político ocurre también en el marco de la disputa interna por la candidatura de Morena a la gubernatura de Zacatecas para 2027, donde el nombre de Verónica Díaz ha comenzado a posicionarse entre las figuras más mencionadas.

Diversas versiones periodísticas apuntan a que la senadora contaría con el respaldo del gobernador David Monreal Ávila para sucederlo, lo que ha intensificado la actividad política y las giras territoriales de quienes aspiran a la sucesión.